Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ отношении Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП

В Москве возбудили уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после ДТП с его участием на Смоленской площади. Об этом сообщили в столичном главке МВД. ДТП произошло в понедельник в 21.44 у дома 3 на Смоленской площади.
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с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба ГУ МВД России по Москве, уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
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