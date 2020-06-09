с чего всё началось

В Москве возбудили уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после ДТП с его участием на Смоленской площади. Об этом сообщили в столичном главке МВД. ДТП произошло в понедельник в 21.44 у дома 3 на Смоленской площади.

В отношении Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП

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Наука Ученые назвали наиболее полезные виды спорта Ученые из Университета Джорджии рассказали о наиболее полезных видах спорта.

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Общество Россиянам разрешили выезжать из страны Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. 1,9K

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Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 129