Происшествия
РИА НовостиВ отношении Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
В Москве возбудили уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после ДТП с его участием на Смоленской площади. Об этом сообщили в столичном главке МВД. ДТП произошло в понедельник в 21.44 у дома 3 на Смоленской площади.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".РЕН ТВ19:29
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Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
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Бизнес журнал 03:09
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Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
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Самые надежные кроссоверы и внедорожники назвали британские автомобилисты в ходе исследования Driver Power, которое как обычно проводит авторитетное издание Auto Express.
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Ученые назвали наиболее полезные виды спорта
Ученые из Университета Джорджии рассказали о наиболее полезных видах спорта.
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В США дали прогноз по числу жертв коронавируса
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Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
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В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
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