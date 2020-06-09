Происшествия

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПосле ДТП в центре Москвы на Ефремова завели уголовное дело

Полиция завела уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после жесткого ДТП с пострадавшим в центре Москвы. Согласно максимальному наказанию по статье, артисту грозит до 7 лет колонии.
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Михаил Ефремов
Я понимаю, что ударился в машину.
— Михаил Ефремов, актёрРИА Новости вчера в 18:31

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В отношении Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП в центре Москвы

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Что случилось этой ночью: вторник, 9 июня

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Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы

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РЕН ТВвчера в 15:46

Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП

Известиявчера в 19:18
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Актер Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Взгляд.ру 03:41
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Происшествия

Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино

Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
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Общество

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Общество

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8595 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
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КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

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Юрист Черчесова рассказал, для чего тренер может вернуться в «Спартак»

Спортивный агент и юрист Алан Агузаров прокомментировал информацию о возможном возвращении главного тренера сборной России Станислава Черчесова в московский "Спартак".
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Общество

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Задержки при доставке зарубежных посылок клиентам служб экспресс-доставок произошли из-за новых таможенных правил оформления корреспонденции.
Газета.Ru 03:28
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Происшествия

Милонов предложил лишить Ефремова всех званий

РИА Новости 02:24
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Общество

Какие ограничения сохранятся в Москве после отмены режима самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене режима самоизоляции в столице с 9 июня. В прошлое уходит пропускная система.
Вечерняя Москва вчера в 09:07
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Армия и оружие

Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350

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РИА Новости 03:26
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В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

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RT на русском 03:02
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Происшествия

В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка

Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
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Здоровье

Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года

Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года.
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Шоу-бизнес

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РИА Новости вчера в 19:07
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Политика

Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении

Пекин не намерен принимать участия в каких-либо переговорах с Россией и США по поводу разоружения.
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Общество

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Общество

Мишустин назвал дату открытия туристического сезона

Мишустин напомнил, что уже неделю, с 1 июня, во многих регионах работают санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
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Политика

США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
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Происшествия

Белорусскому блогеру Тихановскому предъявили обвинение

Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого выдвигается в президенты, и еще семи участникам предвыборного пикета в Гродно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
РИА Новости 03:47
Общество

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Частник.Ru 03:33
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Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
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Энергетика

«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

ТАСС вчера в 12:29
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Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

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Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
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Общество

Обрушение моста заблокировало работу Мурманского порта

По данным Мурманского управления МЧС, обрушение произошло после того, как вода подмыла насыпь опоры.
Говорит Москва 02:43
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Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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