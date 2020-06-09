Происшествия
Комсомольская правдаПосле ДТП в центре Москвы на Ефремова завели уголовное дело
Полиция завела уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после жесткого ДТП с пострадавшим в центре Москвы. Согласно максимальному наказанию по статье, артисту грозит до 7 лет колонии.
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Я понимаю, что ударился в машину.
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В МВД подтвердили задержание актера Ефремова после ДТП на Смоленской площади
Агентство Москвавчера в 17:01
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Происшествия
Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино
Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Коммерсантъ 00:20
Общество
В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Газета.Ru вчера в 16:22
Общество
8595 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
8595 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:35
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки.
Известия вчера в 13:29
Транспорт
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
РИА Новости 01:53
Экономика
Сразу две новые льготы готовят российским пенсионерам
Профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Совету Госдумы рассмотреть законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru вчера в 21:42
Футбол
Юрист Черчесова рассказал, для чего тренер может вернуться в «Спартак»
Спортивный агент и юрист Алан Агузаров прокомментировал информацию о возможном возвращении главного тренера сборной России Станислава Черчесова в московский "Спартак".
РИА Новости 03:24
Единоборства
Джон Джонс дал совет восходящим звездам UFC
FightTime.ru 03:43
Общество
Посылки стали доставляться дольше из-за новых правил ФТС
Задержки при доставке зарубежных посылок клиентам служб экспресс-доставок произошли из-за новых таможенных правил оформления корреспонденции.
Газета.Ru 03:28
Происшествия
Милонов предложил лишить Ефремова всех званий
РИА Новости 02:24
Общество
Какие ограничения сохранятся в Москве после отмены режима самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене режима самоизоляции в столице с 9 июня. В прошлое уходит пропускная система.
Вечерняя Москва вчера в 09:07
Армия и оружие
Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350
Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 03:26
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета вчера в 00:07
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Здоровье
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года.
Lenta.ru 03:00
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости вчера в 19:07
Политика
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении
Пекин не намерен принимать участия в каких-либо переговорах с Россией и США по поводу разоружения.
Life.ru 03:59
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
Мишустин назвал дату открытия туристического сезона
Мишустин напомнил, что уже неделю, с 1 июня, во многих регионах работают санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
TV BRICS вчера в 05:04
Политика
США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17
Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
Происшествия
Белорусскому блогеру Тихановскому предъявили обвинение
Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого выдвигается в президенты, и еще семи участникам предвыборного пикета в Гродно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
РИА Новости 03:47
Общество
Опять больше сотни людей в Ивановской области заразились коронавирусом, трое скончались
За последние сутки выписано – 11 709 человек. Выписано за весь период - 242 397. За последние сутки умерло 171 человек.
Частник.Ru 03:33
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:02
Общество
Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:08
Общество
Обрушение моста заблокировало работу Мурманского порта
По данным Мурманского управления МЧС, обрушение произошло после того, как вода подмыла насыпь опоры.
Говорит Москва 02:43