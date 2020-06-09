Я понимаю, что ударился в машину.

Полиция завела уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после жесткого ДТП с пострадавшим в центре Москвы. Согласно максимальному наказанию по статье, артисту грозит до 7 лет колонии.

После ДТП в центре Москвы на Ефремова завели уголовное дело

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