Общество
ИзвестияВ отношении блогера Навального возбудили дело о клевете
Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве. Дело расследуется по ч.2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»).
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Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия 03:08
Происшествия
Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив
Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, оказался жив.
Lenta.ru 12:21
Происшествия
На Сахалине установлен подозреваемый в незаконной переработке и сбыте камчатского краба
МВД медиа 08:28
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия 19:33
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Здоровье
Оперштабы и врачи объяснили «лесенку» в статистике выздоровевших от COVID
Речь идет о статистических данных по выздоровевшим от коронавирусной инфекции, в которых последние три недели стали заметны определенные закономерности: наименьшее количество выздоровевших от COVID-19 фиксируется по субботам и воскресеньям.
РБК 20:00
Политика
В чешском МИД прокомментировали высылку двух дипломатов из России
Ранее сообщалось, что МИД РФ в ответ на недружественные действия Праги объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Чехии в Москве.
Аргументы и Факты 07:48
Политика
Украина отказалась считать обязательными минские соглашения
Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, заместитель руководителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Александр Мережко заявил, что минские соглашения носят рекомендательный характер.
Lenta.ru 12:22
Происшествия
В пункте временного размещения в Дагестане произошли волнения
В пункте временного размещения, который находится в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения с участием азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
РБК 18:38
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Энергетика
В ОАЭ назвали мечтой рост цен на нефть свыше $40
Министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи назвал мечтой рост цен на нефть свыше $40 за баррель после заключения сделки ОПЕК+.
РБК 19:59
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 12:13
Авто
Опубликованы первые снимки нового Lexus IS
В Сеть утекли фотографии нового седана Lexus IS накануне его дебюта. Ранее издание speedme.ru публиковало тизер японской новинки.
SpeedMe 04:02
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей 13:58
Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru вчера в 07:30
Политика
В Белом доме назвали «ошибочным» приговор американцу Уилану
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал «ошибочным» приговор осужденному в России за шпионаж американцу Полу Уилану.
ФАН 19:29
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой
В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
Армия и оружие
Более 45 беспилотников были сбиты комплексами ПВО «Тор» в Сирии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Тор сбили в Сирии более 45 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков кустарного производства.
Политическая Экспертиза 05:38
Шоу-бизнес
Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса и телеведущая Мария Шукшина прокомментировала в своем Instagram согласие родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прийти на телевидение.
Аргументы и Факты 17:05
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Общество
Более 10 городов России решили отменить парад Победы
Власти 13 российских городов решили отказаться от проведения 24 июня парада в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 18:02
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 13 июня в 01:10