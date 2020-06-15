Общество

ИзвестияИзвестияВ отношении блогера Навального возбудили дело о клевете

Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве. Дело расследуется по ч.2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»).
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Против Алексея Навального возбудили дело о клевете

Коммерсантъ16:35

Против Навального возбудили дело о клевете

РИА Новости10:34

Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана

РБК10:54

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

RT на русском10:41

На Навального в Москве заведено дело о клевете в адрес ветерана войны

Интерфакс10:39

Политолог назвал недостаточно серьезной статью дела против Навального

Известия12:26

Прокуратура признала законным дело против Навального за клевету на ветерана

ТАСС11:10
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Известия 03:08
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Происшествия

Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, оказался жив.
Lenta.ru 12:21
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Происшествия

На Сахалине установлен подозреваемый в незаконной переработке и сбыте камчатского краба

МВД медиа 08:28
Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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Общество

Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане

Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия 19:33
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Происшествия

В бухте Нагаева на Колыме произошел разлив нефтепродуктов

ТАСС 20:03
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Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
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Здоровье

Оперштабы и врачи объяснили «лесенку» в статистике выздоровевших от COVID

Речь идет о статистических данных по выздоровевшим от коронавирусной инфекции, в которых последние три недели стали заметны определенные закономерности: наименьшее количество выздоровевших от COVID-19 фиксируется по субботам и воскресеньям.
РБК 20:00
Политика

В чешском МИД прокомментировали высылку двух дипломатов из России

Ранее сообщалось, что МИД РФ в ответ на недружественные действия Праги объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Чехии в Москве.
Аргументы и Факты 07:48
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Космос

«Кирпичики жизни» появились в космосе раньше звезд

N+1 04:49
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Политика

Украина отказалась считать обязательными минские соглашения

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, заместитель руководителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Александр Мережко заявил, что минские соглашения носят рекомендательный характер.
Lenta.ru 12:22
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Происшествия

В пункте временного размещения в Дагестане произошли волнения

В пункте временного размещения, который находится в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения с участием азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
РБК 18:38
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Происшествия

Театр «Современник» выступил с заявлением по делу Ефремова

BFM.ru 16:08
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Энергетика

В ОАЭ назвали мечтой рост цен на нефть свыше $40

Министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи назвал мечтой рост цен на нефть свыше $40 за баррель после заключения сделки ОПЕК+.
РБК 19:59
Армия и оружие

Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 12:13
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Авто

Опубликованы первые снимки нового Lexus IS

В Сеть утекли фотографии нового седана Lexus IS накануне его дебюта. Ранее издание speedme.ru публиковало тизер японской новинки.
SpeedMe 04:02
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Происшествия

Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

Национальная служба новостей 13:58
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Экономика

В России утверждена программа развития угольной промышленности

В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru вчера в 07:30
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Политика

В Белом доме назвали «ошибочным» приговор американцу Уилану

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал «ошибочным» приговор осужденному в России за шпионаж американцу Полу Уилану.
ФАН 19:29
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Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
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Армия и оружие

Более 45 беспилотников были сбиты комплексами ПВО «Тор» в Сирии

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Тор сбили в Сирии более 45 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков кустарного производства.
Политическая Экспертиза 05:38
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Шоу-бизнес

Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Актриса и телеведущая Мария Шукшина прокомментировала в своем Instagram согласие родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прийти на телевидение.
Аргументы и Факты 17:05
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Шоу-бизнес

Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке

Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
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Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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Шоу-бизнес

Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

Pravda.Ru 02:53
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Общество

Более 10 городов России решили отменить парад Победы

Власти 13 российских городов решили отказаться от проведения 24 июня парада в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 18:02
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Батрутдинов впервые после шоу «План Б» рассказал о личной жизни

Рамблер 09:06
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Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 13 июня в 01:10
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