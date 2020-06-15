Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве. Дело расследуется по ч.2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»).

В отношении блогера Навального возбудили дело о клевете

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