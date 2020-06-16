Общество
RT на русскомСК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
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Происшествия
Двух полицейских ранили при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, ранены несколько человек, среди которых двое сотрудников полиции.
Коммерсантъ 09:46
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
Граждане Азербайджана, которые находятся в пункте временного размещения в Дагестане, напали на сотрудников полиции и разбили автомобили из-за того, что не могут вернуться домой, сообщил РИА Новости и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев.
РИА Новости 19:56
Технологии
Объяснена необходимость отключать телефон в поезде
В зоне нестабильного приема сотовой связи телефоны разряжаются в несколько раз быстрее обычного.
Lenta.ru 22:27
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на 20 ноября
Изначально, «Не время умирать» должен был выйти на большие экраны в апреле, однако премьере помешала пандемия коронавируса и закрывшиеся по всему миру кинотеатры.
RuNews24.ru 03:36
Происшествия
Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье
Четверо взрослых погибли при попытке спасти тонущую девочку в реке Онон в Забайкальском крае.
РБК 23:03
Политика
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости 07:11
Наука
Защитить от коронавируса в кишечнике может серебро
Исследователи из Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН и Новосибирского государственного аграрного университета установили, что профилактикой развития коронавируса в кишечнике могу послужить противовирусные препараты и наночастицы серебра.
Что происходит 14:58
Общество
Депутаты Южно-Сахалинска сформировали вопросы к мэру города
Председатель городской думы Сергей Дмитриев напомнил коллегам, что им нужно составить письменные вопросы к градоначальнику — они поступили от 17 депутатов.
Сахалин.Инфо 22:19
Политика
Песков прокомментировал решение регионов отменить парады Победы
26 мая Путин назначил дату парада на 24 июня ‒ в этот день в Москве в 1945 г. состоялся исторический Парад Победы.
Ведомости 07:43
Общество
В США назначили первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне
Федеральные власти США планируют возобновить смертную казнь впервые с 2003 года.
РБК 23:03
Происшествия
Адвокат Ефремова сообщил причину записи видео артистом
Артист записал видеообращение с извинениями семье погибшего в ДТП гражданина. Адвокат Михаила Ефремова рассказал о причине записи видео.
Экономика сегодня 09:26
Игры
EA представила системные требования Star Wars: Squadrons
13 июня Electronic Arts анонсировала Star Wars: Squadrons — новую игру по лицензии «Звёздных войн».
Чемпионат 17:50
Общество
Экс-командующий ВДВ обвинил Киркорова в оскорблении десантников
Депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов напомнил артисту крылатое выражение известного десантника Валерия Востротина: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».
Евразия Daily вчера в 08:45
Футбол
В «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй команды
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что пока не намерен возвращать в основную команду полузащитника Аяза Гулиева, который был переведён в «Спартак-2».
RT на русском 15:28
Здоровье
Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса
5 июня сообщалось, что добровольцы из Министерства обороны России помещены в изоляцию в рамках подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины от COVID-19.
RT на русском 23:14
Политика
Путин продлил меры по урегулированию положения иностранцев в России
Принятые из-за пандемии коронавируса меры по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России продлены по 15 сентября.
ФАН 09:16
Политика
Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича
Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в суд на допрос в рамках апелляции адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.
Lenta.ru 06:19
Футбол
Твиттер ФИФА представил Месси, Мбаппе и Неймара в образе звезд 70-х
15 июня пресс-служба твиттера FIFA World Cup публикует подборку изображений с суперзвездами настоящего, фантазируя на тему того, как они могли бы выглядеть в 70-х.
Sport24.ru 10:30
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Политика
Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 10:42
Наука
Томичи могут протестировать систему мониторинга парковочных мест у ТПУ
Ученый Томского политехнического университета (ТПУ) создал сервис, который позволяет в режиме реального времени отслеживать свободные парковочные места; томичей приглашают помочь в тестировании сервиса, воспользовавшись его услугами и отправив отзыв о его работе, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.
РИА Томск 03:26
Армия и оружие
Корвет «Алдар Цыденжапов» прибыл в Приморье для проведения испытаний
Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ), во вторник прибыл во Владивосток для проведения заводских ходовых и государственных испытаний.
ТАСС 21:56
Здоровье
Еще 72 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
Скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом: 22 человека скончались от COVID-19 и от осложнений инфекции, 17 – по иным причинам смерти, 2 случая — на экспертизе.
Kursk.com 03:55
Общество
Новый пистолет скрытого ношения для оперативников появится в России
В России появится новый пистолет скрытого ношения для оперативников. Уже в ближайшее время будет выпущен опытный образец.
Mockva.ru 22:47
Экономика
Казахстан закрылся от российских вагонов
Казахстан закрылся от российских вагонов Казахстан, уже запрещавший зимой въезд на свою железнодорожную сеть чужих вагонов, вновь вводит такое ограничение.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Футбол
«Боюсь, протесты перерастут в нечто масштабное». Известный английский тренер — о беспорядках в Лондоне
Спорт-Экспресс 01:15
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 20:34