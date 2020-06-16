Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы ФБК Алексея Навального по подозрению в клевете. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана

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