Общество
РБКПротив Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы ФБК Алексея Навального по подозрению в клевете. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
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Максим Галкин и Алла Пугачева похвастались завтраком со своего огорода
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Адвокат Ефремова рассказал о «тяжелом состоянии» актера после ДТП
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В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
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Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50
Футбол
Твиттер ФИФА представил Месси, Мбаппе и Неймара в образе звезд 70-х
15 июня пресс-служба твиттера FIFA World Cup публикует подборку изображений с суперзвездами настоящего, фантазируя на тему того, как они могли бы выглядеть в 70-х.
Sport24.ru вчера в 10:30
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Происшествия
У ранившего полицейских в Москве стрелка нашли экстремистскую литературу
Правоохранители нашли экстремистские материалы при обыске в квартире у мужчины, открывшего стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте.
РБК вчера в 17:57
Здоровье
Советник правительства Новой Зеландии — РБК: «Запад недооценил угрозу»
Интервью с профессором Бейкером продолжает серию интервью с зарубежными специалистами по проблематике COVID-19: об итальянском опыте борьбы рассказал советник правительства Джованни Рецца; о шведском — советник правительства Юхан Гизеке; о японском — профессор Кэнтаро Ивата.
РБК 00:10
Политика
Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews вчера в 09:29
Футбол
Ибрагимович может перейти в «Хаммарбю»
Спорт-Экспресс вчера в 22:04
Футбол
Далер Кузяев может перейти в «Марсель»
В переходе Кузяева лично заинтересован главный тренер французской команды Андре Виллаш-Боаш, который возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.
Чемпионат вчера в 14:30
Политика
Помпео потребовал немедленно освободить Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео потребовал освободить американца Пола Уилана, осужденного российским судом за шпионаж.
Городовой вчера в 09:23
Энергетика
Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.
РБК 00:00
Общество
Путин указал на важность эффективной помощи гражданам и предприятиям
Президент Владимир Путин отметил значимость оценки гражданами и бизнесом эффективности мер поддержки в условиях коронавируса, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:39
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
Здоровье
Кардиолог назвал способы корректировки пульса в домашних условиях
Эксперт Лиги здоровья нации, кардиолог Мехман Мамедов рассказал, как скорректировать пульс в домашних условиях.
Москва 24 вчера в 06:20
Происшествия
Врач в Латвии обругал русскоговорящую пациентку
Ребенок общался c медиком по-латышски, однако бабушка девочки не знает государственного языкa.
Известия вчера в 23:34
Происшествия
Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте
ТАСС вчера в 23:23
Происшествия
В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19 за сутки
В Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случаев инфицирования COVID-19.
RT на русском 14 июня в 02:03
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
РИА Новости вчера в 19:56
Футбол
Вагнер Лав хочет в Россию, но есть проблемы в переговорах
Спорт-Экспресс вчера в 16:01
Происшествия
Жителей Хакасии просят помочь найти мужчину, который скрывает ребенка от мамы
Управление Федеральной службы судебных приставов РФ по Красноярскому краю через редакцию 19rus.info просит жителей Хакасии о помощи в розыске мужчины, который скрывает ребенка от родной матери.
ИА Хакасия 00:09
Политика
США отменят запрет на работу американских компаний с Huawei
Соединенные Штаты подтверждают, что они "пересмотрят свои запреты для американских компаний, ведущих бизнес с китайской Huawei, чтобы позволить им работать вместе над установлением стандартов для сетей следующего поколения 5G", - говорится в сообщении министерства в твиттере.
Интерфакс вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса и телеведущая Мария Шукшина прокомментировала в своем Instagram согласие родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прийти на телевидение.
Аргументы и Факты вчера в 17:05
Общество
Более 10 городов России решили отменить парад Победы
Газета.Ru вчера в 18:02
Армия и оружие
Корвет «Алдар Цыденжапов» прибыл в Приморье для проведения испытаний
Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ), во вторник прибыл во Владивосток для проведения заводских ходовых и государственных испытаний.
ТАСС вчера в 21:56
Кино
На экраны вскоре выйдет новый сериал с Ефремовым
Киносервис Start проанонсировал премьеру — в ближайшее время там выйдет российский сериал «Вампиры средней полосы».
Inc-news.ru вчера в 14:29
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru вчера в 02:20