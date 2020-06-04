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Происшествия Перед Белым домом в США продолжаются мирные протесты Мирные протесты продолжаются в пятницу (вечер четверга по местному времени) перед Белым домом в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. 45

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