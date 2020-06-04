Общество
РИА НовостиПротив Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Легенда «Барселоны» получит должность в «Локомотиве»
Спорт день за днем 16:46
Шоу-бизнес
Бывшая жена «рыжего» «Иванушки» выставила на продажу его квартиру
Банкова выставила на продажу квартиру «рыжего», в которой он жил ещё до встречи с ней. Видимо, после развода певец оставил это жилье детям.
Комсомольская правда 14:43
Футбол
«Челси» является фаворитом в борьбе за Вернера
Газета.Ru 13:42
Наука
В Мексике обнаружили древнейшее сооружение майя
Длина строения превышает 1400 м. По мнению ученых, оно может представлять собой самый старый и самый большой памятник древней цивилизации майя из когда-либо найденных, сообщает сайт National Geographic.
Дилетант 11:19
Политика
Nord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США
Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока — 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости».
Известия 17:10
Происшествия
Перед Белым домом в США продолжаются мирные протесты
Мирные протесты продолжаются в пятницу (вечер четверга по местному времени) перед Белым домом в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 20:09
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия 19:53
Общество
Зафиксировано снижение тревожности у россиян из-за коронавируса
У россиян снизился уровень тревожности из-за ситуации с коронавирусом по сравнению с апрелем.
Lenta.ru 19:32
Политика
Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Солист «Иванушки International» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал о романе с певицей Жанной Фриске.
РИА Новости 17:50
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс 02:59
Здоровье
Кобзев поручил постепенно возобновить работу медучреждений
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил постепенно возобновить штатный режим работы медицинских учреждений, сообщили ИА «ИрСити» 4 июня в пресс-службе правительства региона.
ИрСити 04:32
Происшествия
В Оренбуржье возбудили дело о халатности после изъятия детей из семьи
Следственные органы Оренбургской области возбудили дело о халатности против органов опеки после изъятия четверых детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщили РИА Новости в прокуратуре области.
РИА Новости 02:16
Культура
Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру 14:10
Общество
В Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни
Мнение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому российская столица должна вернуться к привычному образу жизни в 2021 году, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 05:15
Происшествия
Две женщины умерли от коронавируса в Новосибирской области
За сутки зарегистрировано две смерти от коронавируса. Не смогли победить недуг 34-летняя и 59-летняя женщины.
Kursk.com 03:19
Кино
«Меридианы Тихого» стартуют во Владивостоке
Провести кинофестиваль "Меридианы Тихого" в этом году планируется с 10 по 16 октября.
Ревизор.ру 10:33
Общество
В Приморье назвали условие освобождения от изоляции прибывающих в регион
Пассажиров, прибывающих в Приморье, с 7 июня освободят от обязательного 14-дневного карантина при условии, что у них нет признаков ОРВИ, сообщает правительство региона.
РИА Новости 19:58
Общество
В МЧС нашли способ ликвидации ЧП в Норильске
Городовой 03:38
Общество
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 23:41
Кино
Ридли Скотт снимет нового «Чужого»
Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе.
NewInform 08:54
Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Здоровье
Иммунолог назвал условие для вакцинации от коронавируса
Людей необходимо прививать не только от коронавируса, но и от гриппа и бактериальных инфекций, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 09:41
Игры
DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?
Игромания.ру 09:51
Гаджеты
Все смартфоны, которые получат Android 11
Сразу стоит отметить, что окончательный список смартфонов, которые смогут обновиться до Android 11, может отличаться от ниже представленного.
MobiDevices 10:27
Авто
Составлен ТОП-3 автомобилей с самыми ненадежными моторами
Ранее СМИ назвали самые надежные автомобили на вторичном рынке.
Народные новости 02 июня в 07:00
Хоккей
«Металлург» обменял Каблукова и Береглазова в «Авангард» на Бека
«Металлург» и «Авангард» совершили обмен. Магнитогорский клуб подписал контракт с нападающим Тэйлором Беком.
Матч ТВ 06:34
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00