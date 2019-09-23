Политика
RT на русскомГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook, приложив к посту снимок соответствующего документа.
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Экономика
Путин и Медведев обсудили бюджет
Президент России и Премьер-министр обсудили параметры федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
The Moscow Post 06:58
Автоспорт
Райкконен рассказал о столкновении с Квятом
Финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен объяснил причины столкновения с российским гонщиком "Торо Россо" Даниилом Квятом в конце гонки на Гран-при Сингапура.
ProstoProSport 05:16
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Происшествия
Журналисту Азару грозит 30 суток ареста из-за акции 31 августа
Азару грозит наказание в виде административного штрафа от 150 до 300 тыс. рублей, или обязательные работы на срок от 42 часов, или административный арест до 30 суток.
Интерфакс 10:55
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Авто
В России отзывают более тысячи автомобилей Skoda
В России объявлен отзыв автомобилей Skoda.
За рулем Кубань 08:53
Политика
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Авто
В МВД предупредили о новой волне угонов
Полиция предупредила автовладельцев о сезонном росте числа угонов. Анализ данных показывает, что пик похищений приходится на октябрь.
Реальное время 20 сентября в 18:28
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Политика
Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
RT на русском 06:51
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Футбол
«Спартак» дал Кононову два матча на исправление ситуации
Напомним, в матче 10 тура чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Уфы» (0:1). Для «красно-белых» это поражение стало четвертым во всех турнирах и третьим и в рамках РПЛ.Как сообщает источник, для исправления ситуации главного тренеру «Спартака» Олегу Кононову дали два матча.
Vprognoze.ru 08:18
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист
В Екатеринбурге без вести пропал журналист Александр Поздеев. Об этом сообщает «Областная газета», в которой он работал ранее.
REGNUM 11:44
Происшествия
В ДТП с двумя маршрутками в Челябинске пострадали 11 человек
Одиннадцать человек получили травмы легкой степени тяжести в результате столкновения двух маршрутных такси в Челябинске.
Известия 11:31
Наука
В 2021 году развернут реальные эксперименты на коллайдере NICA
Актуальные Новости 07:23
Гаджеты
Haval и Xiaomi заключили партнерство в РФ
Haval и Xiaomi сходятся во взглядах по многим идейным вопросам, и наши отношения будут построены на взаимовыгодной основе с высокой степенью доверия.
ГЛАС.RU 09:57
ЖКХ
В Москве начали подачу отопления в жилые дома
«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 °С и в соответствии с действующим регламентом сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях», — приводит РИА Новости слова Бирюков.
RT на русском 08:27
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Финансы
Курс евро начал резко снижаться
Курс евро начал резко снижаться после выхода крайне негативных данных по промышленному сектору Германии.
Profinance.ru 03:48
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Экономика
Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Транспорт
Новые требования при перевозке детей автобусами утвердили в России
В России разработали и утвердили новые требования при перевозке детей автобусами.
Известия 10:49
Кино
Вышел второй трейлер продолжения «Холодного сердца»
Disney Россия на своём канале на YouTube анонсировала выход второй части мультфильма «Холодное сердце».
News.ru 10:52
Экономика
АКРА присвоило РФ долгосрочный рейтинг "А-" со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "A-" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Интерфакс 08:06
Политика
Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении народной артистки СССР Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов.
ТАСС 12:07
Политика
В ДНР раскритиковали заявление помощника Зеленского о статусе Донбасса
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что отрицая обсуждение особого статуса Донбасса, украинские власти "саботируют выполнение Минских соглашений", передает РИА "Новости".
РЕН ТВ 08:42