Политика

RT на русскомRT на русскомГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook, приложив к посту снимок соответствующего документа.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

На Украине уточнили статус Парубия в деле о событиях в Одессе

Rambler News Service12:24

Парубий заявил, что против него возбудили дело из-за событий в Одессе

РЕН ТВ05:17

Против Парубия завели дело за организацию беспорядков в Одессе

Газета.Ru09:48

Экс-спикер Рады удивился отсутствию обвинений в госперевороте против него

РБК05:47

ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

RT на русском05:28

Госбюро Украины назвало статус Парубия в деле о событиях 2014 года в Одессе

РИА Новости11:47

Парубий подтвердил открытие против него дела за беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года

ТАСС05:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
Экономика

Путин и Медведев обсудили бюджет

Президент России и Премьер-министр обсудили параметры федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
The Moscow Post 06:58
Автоспорт

Райкконен рассказал о столкновении с Квятом

Финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен объяснил причины столкновения с российским гонщиком "Торо Россо" Даниилом Квятом в конце гонки на Гран-при Сингапура.
ProstoProSport 05:16
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Происшествия

Журналисту Азару грозит 30 суток ареста из-за акции 31 августа

Азару грозит наказание в виде административного штрафа от 150 до 300 тыс. рублей, или обязательные работы на срок от 42 часов, или административный арест до 30 суток.
Интерфакс 10:55
Шоу-бизнес

В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной

В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Авто

В России отзывают более тысячи автомобилей Skoda

В России объявлен отзыв автомобилей Skoda.
За рулем Кубань 08:53
Политика

Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ

О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Авто

В МВД предупредили о новой волне угонов

Полиция предупредила автовладельцев о сезонном росте числа угонов. Анализ данных показывает, что пик похищений приходится на октябрь.
Реальное время 20 сентября в 18:28
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Политика

Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
RT на русском 06:51
Происшествия

После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских

Газета.Ru 10:50
Общество

На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Футбол

«Спартак» дал Кононову два матча на исправление ситуации

Напомним, в матче 10 тура чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Уфы» (0:1). Для «красно-белых» это поражение стало четвертым во всех турнирах и третьим и в рамках РПЛ.Как сообщает источник, для исправления ситуации главного тренеру «Спартака» Олегу Кононову дали два матча.
Vprognoze.ru 08:18
Происшествия

В Екатеринбурге пропал журналист

В Екатеринбурге без вести пропал журналист Александр Поздеев. Об этом сообщает «Областная газета», в которой он работал ранее.
REGNUM 11:44
Происшествия

В ДТП с двумя маршрутками в Челябинске пострадали 11 человек

Одиннадцать человек получили травмы легкой степени тяжести в результате столкновения двух маршрутных такси в Челябинске.
Известия 11:31
Наука

В 2021 году развернут реальные эксперименты на коллайдере NICA

Актуальные Новости 07:23
Гаджеты

Haval и Xiaomi заключили партнерство в РФ

Haval и Xiaomi сходятся во взглядах по многим идейным вопросам, и наши отношения будут построены на взаимовыгодной основе с высокой степенью доверия.
ГЛАС.RU 09:57
ЖКХ

В Москве начали подачу отопления в жилые дома

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 °С и в соответствии с действующим регламентом сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях», — приводит РИА Новости слова Бирюков.
RT на русском 08:27
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости вчера в 06:44
Культура

Сергей Лазарев расплакался на съемках шоу «Секрет на миллион»

Вокруг ТВ 03:54
Финансы

Курс евро начал резко снижаться

Курс евро начал резко снижаться после выхода крайне негативных данных по промышленному сектору Германии.
Profinance.ru 03:48
Экономика

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Экономика

Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Транспорт

Новые требования при перевозке детей автобусами утвердили в России

В России разработали и утвердили новые требования при перевозке детей автобусами.
Известия 10:49
Хоккей

Хет-трик Романцева помог «Сибири» прервать победную серию «Ак Барса»

Чемпионат 11:00
Кино

Вышел второй трейлер продолжения «Холодного сердца»

Disney Россия на своём канале на YouTube анонсировала выход второй части мультфильма «Холодное сердце».
News.ru 10:52
Экономика

АКРА присвоило РФ долгосрочный рейтинг "А-" со стабильным прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "A-" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Интерфакс 08:06
Политика

Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении народной артистки СССР Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов.
ТАСС 12:07
Политика

В ДНР раскритиковали заявление помощника Зеленского о статусе Донбасса

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что отрицая обсуждение особого статуса Донбасса, украинские власти "саботируют выполнение Минских соглашений", передает РИА "Новости".
РЕН ТВ 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное