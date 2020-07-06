Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПротив Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
Читать в источнике
Комментировать651
с чего всё началось

Против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили дело из‑за канадского паспорта

Против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили уголовное дело. Об этом он сам сообщил «Медиазоне». Дело на Верзилова завели по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).
Медиазона13:49

Подробнее о событии

Издателю сайта «Медиазона» Петру Верзилову сегодня предъявят обвинения по уголовному делу

Эхо Москвы21:18

На издателя «Медиазоны» Верзилова завели дело из-за двойного гражданства

РБК14:58

Против издателя «Медиазоны» Верзилова возбудили дело о двойном гражданстве

ТАСС13:59

Петр Верзилов сообщил о возбуждении против него дела из-за канадского паспорта

Интерфакс14:32

Против Верзилова возбудили уголовное дело из-за двойного гражданства

Коммерсантъ14:18

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

РИА Новости14:48

Против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили дело из‑за канадского паспорта

Медиазона13:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 21:25, Ашберн
Шоу-бизнес

50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в метро в обнаженном виде

Discover24 вчера в 09:01
14
Происшествия

Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара

Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.
Российская газета 15:12
8
Футбол

«Вердер» сохранил место в Бундеслиге

Бременский «Вердер» избежал вылета во вторую Бундеслигу, одолев «Хайденхайм» по сумме двух матчей.
RT на русском 17:44
Здоровье

26 подмосковных врачей отправились бороться с COVID-19 в Казахстан

Сегодня рейсом "Москва - Нур-Султан" команда врачей из больниц Московской области улетела в страну Великой степи выручать коллег и помогать пациентам, заболевшим коронавирусом.
Бизби 09:28
12
Политика

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группы Алексей Резников.
RT на русском 20:59
24
Общество

Ученый рассказал о появлении древних вирусов из-за таяния ледников

Таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата может освободить на поверхность вирусы древних экосистем, передает РИА "Новости" слова старшего научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергея Давыдова.
Газета.Ru 20:35
Происшествия

Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

РБК 11:19
180
Киберспорт

Вышел дебютный тизер-трейлер Shadow Warrior 3

Независимое издательство Devolver Digital совместно со студией Flying Wild Hog представила тизер-трейлер продолжения серии экшенов от первого лица Shadow Warrior.
Чемпионат 11:25
1
Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news 15:00
113
Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
19
Единоборства

Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251

Титульный бой состоится в рамках турнира UFC 251, проведение которого запланировано на одиннадцатое июля.
CT news 06:52
1
Космос

Новое оборудование для ракеты «Ангара» доставлено на Восточный

На космодром Восточный была доставлена первая партия баллонов для системы обеспечения ракеты-носителя «Ангара-А5» сжатыми газами.
Военное дело 07:09
2
Общество

В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытывающих вакцину

У добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, нет жалоб на самочувствие, сообщила глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.
RT на русском 21:20
Общество

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия 17:14
17
Общество

Число опустевших домов растет в Болгарии

Опустевшее жилье на территории Болгарии все чаще появляется из-за ряда факторов, одним из которых является постоянно увеличивающаяся разница между тратами и доходами жителей.
Политическая Экспертиза 12:40
11
Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
Лезги газет 01:57
110
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
805
Общество

В России определили самую высокооплачиваемую удаленную работу

Эксперты выяснили, что самой высокооплачиваемой является работа главным бухгалтером.
ФедералПресс 20:29
Игры

Польский геймдизайнер-одиночка работает над стратегией Manor Lords

Польский геймдизайнер-одиночка, называющий себя Slavic Magic, анонсировал проект, над которым он работает три года.
Игромания.ру 11:14
1
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
1,1K
Экономика

Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей

В июле некоторые пенсионеры получат выплату в 12 700 рублей.
МордовМедиа 11:51
49
Происшествия

Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка

Жительница австралийского города Мельбурн умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Об этом сообщает местное издание Herald Sun.
РИА Новости 21:17
Политика

США указали на опасность отказа от российских ракетных двигателей

Военный эксперт Владимир Евсеев объяснил, почему США опасно отказываться от российских ракетных двигателей РД-180 для полетов в космос.
URA.Ru вчера в 14:07
563
Происшествия

В Ново-Александровске пропала 8-летняя девочка

Сахалин.Инфо 19:50
Общество

В Нижнем Новгороде 3 489 человек сдают ЕГЭ по русскому языку

Почти 3,5 тысячи человек 6 июля сдают ЕГЭ по русскому языку в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации.
АиФ Нижний Новгород 10:59
27
Футбол

Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу

Спорт-Экспресс вчера в 11:46
2
Экономика

Uber купит сервис доставки еды Postmates за $2,65 млрд

Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, объявила о покупке сервиса доставки еды Postmates за $2,65 млрд.
Интерфакс 09:16
Армия и оружие

В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России

Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
RT на русском 16:23
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
654
Здоровье

Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации

Минздрав утвердил временные рекомендации по организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 17:12
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пётр Верзилов
Российский художник
Российский художник-акционист и медиаменеджер. Издатель интернет-СМИ «Медиазона», до 2009 года один из наиболее активных участников арт-группы «Война».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное