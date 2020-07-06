Происшествия
РИА НовостиПротив Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
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с чего всё началось
Против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили уголовное дело. Об этом он сам сообщил «Медиазоне». Дело на Верзилова завели по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).Медиазона13:49
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Космос
Астрономы обнаружили новый источник углерода во Вселенной
ИА Красная Весна 14:22
Общество
Счётная палата проверит эффективность поддержки граждан в пандемию
Счётная палата России проверит эффективность работы госорганов по поддержке граждан и оценит меры по минимизации негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 18:14
Гаджеты
Бюджетный OnePlus Nord оборудовали уникальной камерой
Китайский производитель смартфонов OnePlus, которые часто занимают лидерские позиции в рейтингах лучших гаджетов, готовится в скором времени представить недорогой аппарат с интересным модулем камеры.
Экономика сегодня 07:13
Общество
Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 13:22
Происшествия
Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице
Мужчина 68-ми лет умер в Долинской ЦРБ, поступивший туда накануне в крайне тяжёлом состоянии из реанимации городской больницы имени Анкудинова.
АСТВ 17:49
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Космос
Два астероида и одну галактику запечатлел телескоп «Хаббл»
За прошедший год около 9000 добровольцев со всего мира изучили 140 000 снимков, сделанных «Хабблом», и обнаружили на них 1500 следов астероидов – то есть примерно по одному астероиду на каждую сотню снимков.
РИА ОмскПресс 06:09
Армия и оружие
В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России
Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
RT на русском 16:23
Здоровье
Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта
Стоматологи предупреждают: коронавирус может вызвать ряд воспалительных процессов в ротовой полости пациентов.
Известия 17:01
Космос
ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева
Ролик представляет собой мозаику изображений, которые смонтировали так, чтобы получилась визуализация полета аппарата над кратером.
РИА Новости 03 июля в 09:23
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
Политика
Технический директор Tele2 станет замом главы Минкомсвязи
Алексей Телков в 2015 году был заместителем, а с января 2019-го техническим директором «Т2 РТК Холдинга» (Tele2).
РБК 14:29
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Здоровье
Стоматологи рассказали, как выявить по языку серьезные заболевания
Австралийские стоматологи назвали несколько внешних признаков языка, которые расскажут о наличии заболеваний.
МедиаПоток 02:17
Политика
Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту
Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
ТАСС 16:29
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Экономика
Российские ИТ-компании могут вывести из-под удара «налогового маневра»
Правительство может вывести российские ИТ-компании из-под удара той части «налогового маневра», которая призвана компенсировать бюджету планируемые послабления для этой отрасли, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 13:58
Общество
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Общество
На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол
В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23
Армия и оружие
В Сирии российский Су-57 успешно поохотился на американский F-35
В Сирии во время полета над провинцией Дейр-эз-Зор российский истребитель 5-го поколения Су-57 с расстояния в 120 км отработал захват радаром новейшего американского коллеги-«стелса» F-35.
Недвижимость.RU 07:40
Гаджеты
8BitDo представила игровой контроллер для Microsoft xCloud в виде джойстика NES
Компания Microsoft собирается запустить в этом году игровой потоковый сервис xCloud, который будет поставляться в комплекте с подпиской службы Xbox Game Pass.
3DNews 15:23
Происшествия
Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска
"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23