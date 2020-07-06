Против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили уголовное дело. Об этом он сам сообщил «Медиазоне». Дело на Верзилова завели по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).

с чего всё началось

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.

Общество Счётная палата проверит эффективность поддержки граждан в пандемию Счётная палата России проверит эффективность работы госорганов по поддержке граждан и оценит меры по минимизации негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Гаджеты Бюджетный OnePlus Nord оборудовали уникальной камерой Китайский производитель смартфонов OnePlus, которые часто занимают лидерские позиции в рейтингах лучших гаджетов, готовится в скором времени представить недорогой аппарат с интересным модулем камеры.

Общество Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.

Происшествия Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице Мужчина 68-ми лет умер в Долинской ЦРБ, поступивший туда накануне в крайне тяжёлом состоянии из реанимации городской больницы имени Анкудинова.

Армия и оружие Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.

Космос Два астероида и одну галактику запечатлел телескоп «Хаббл» За прошедший год около 9000 добровольцев со всего мира изучили 140 000 снимков, сделанных «Хабблом», и обнаружили на них 1500 следов астероидов – то есть примерно по одному астероиду на каждую сотню снимков.

Армия и оружие В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Здоровье Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта Стоматологи предупреждают: коронавирус может вызвать ряд воспалительных процессов в ротовой полости пациентов.

Космос ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева Ролик представляет собой мозаику изображений, которые смонтировали так, чтобы получилась визуализация полета аппарата над кратером.

Политика Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.

Политика Технический директор Tele2 станет замом главы Минкомсвязи Алексей Телков в 2015 году был заместителем, а с января 2019-го техническим директором «Т2 РТК Холдинга» (Tele2).

Общество Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина» Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.

Здоровье Стоматологи рассказали, как выявить по языку серьезные заболевания Австралийские стоматологи назвали несколько внешних признаков языка, которые расскажут о наличии заболеваний.

Политика Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.

Экономика Российские ИТ-компании могут вывести из-под удара «налогового маневра» Правительство может вывести российские ИТ-компании из-под удара той части «налогового маневра», которая призвана компенсировать бюджету планируемые послабления для этой отрасли, сообщает «Интерфакс».

Общество Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.

Экономика Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.

Происшествия Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

Общество На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".

Армия и оружие В Сирии российский Су-57 успешно поохотился на американский F-35 В Сирии во время полета над провинцией Дейр-эз-Зор российский истребитель 5-го поколения Су-57 с расстояния в 120 км отработал захват радаром новейшего американского коллеги-«стелса» F-35.

Гаджеты 8BitDo представила игровой контроллер для Microsoft xCloud в виде джойстика NES Компания Microsoft собирается запустить в этом году игровой потоковый сервис xCloud, который будет поставляться в комплекте с подпиской службы Xbox Game Pass.