Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПротив Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
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Против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили дело из‑за канадского паспорта

Против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили уголовное дело. Об этом он сам сообщил «Медиазоне». Дело на Верзилова завели по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).
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Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

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Против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили дело из‑за канадского паспорта

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Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
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Правительство может вывести российские ИТ-компании из-под удара той части «налогового маневра», которая призвана компенсировать бюджету планируемые послабления для этой отрасли, сообщает «Интерфакс».
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Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
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Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

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Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

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Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска

"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
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Пётр Верзилов
Российский художник
Российский художник-акционист и медиаменеджер. Издатель интернет-СМИ «Медиазона», до 2009 года один из наиболее активных участников арт-группы «Война».
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