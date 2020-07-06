Против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили уголовное дело. Об этом он сам сообщил «Медиазоне». Дело на Верзилова завели по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).

с чего всё началось

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.

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