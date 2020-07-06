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РИА НовостиПротив Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
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с чего всё началось
Против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили уголовное дело. Об этом он сам сообщил «Медиазоне». Дело на Верзилова завели по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).Медиазона13:49
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