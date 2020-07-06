Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПротив Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
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Против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили дело из‑за канадского паспорта

Против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили уголовное дело. Об этом он сам сообщил «Медиазоне». Дело на Верзилова завели по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).
Медиазона13:49

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Издателю сайта «Медиазона» Петру Верзилову сегодня предъявят обвинения по уголовному делу

Эхо Москвы21:18

На издателя «Медиазоны» Верзилова завели дело из-за двойного гражданства

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Петр Верзилов сообщил о возбуждении против него дела из-за канадского паспорта

Интерфакс14:32

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

РИА Новости14:48

Против Верзилова возбудили уголовное дело из-за двойного гражданства

Коммерсантъ14:18

Против издателя «Медиазоны» Верзилова возбудили дело о двойном гражданстве

ТАСС13:59

Против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили дело из‑за канадского паспорта

Медиазона13:49
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Общество

Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем тревоги о безработице

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Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

После гибели врача специалисты Министерства здравоохранения края провели проверку в Уярской районной больнице.
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Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
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Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50

По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.
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Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei

Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news 15:00
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Общество

Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы

Автор инициативы – депутат от КПРФ Евгений Ступин, который предложил вопрос отмены пенсионной реформы для обсуждения в рамках заседания Комиссии по экономической и социальной политике.
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Кино

В сольном фильме Чёрная вдова «передаст эстафету» новой героине

Игромания.ру 10:35
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Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа

Игра Horizon Zero Dawn Complete Edition станет доступна для ПК 7 августа.
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Здоровье

Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи

Вечерняя Москва 12:27
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Здоровье

В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытывающих вакцину

У добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, нет жалоб на самочувствие, сообщила глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.
RT на русском 21:20
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
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Происшествия

Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области

«Госпитализированными 7 июля в Приангарье остаются 1487 человека, еще 2759 с диагнозом COVID-19 получают необходимое лечение амбулаторно», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.
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В России сообщили о тайных переговорах с другими странами по делу MH17

Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
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В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

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Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
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Армия и оружие

Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
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Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального

Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
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Утвержден новый стандарт сжатия видео H.266/VVC

Использование кодека в продуктах требует патентных отчислений. Новый стандарт пришел на смену H.265/HEVC, выпущенному в 2012 году.
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Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
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Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
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Пётр Верзилов
Российский художник
Российский художник-акционист и медиаменеджер. Издатель интернет-СМИ «Медиазона», до 2009 года один из наиболее активных участников арт-группы «Война».
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