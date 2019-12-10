Политика
Газета.RuНа Порошенко заведено новое уголовное дело
Первый замглавы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко.
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Политика
В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Экономика
«Ростех» оценил расходы операторов на «закон Яровой» в 10 млрд рублей
Российские операторы-связи и интернет-компании потратили больше 10 млрд рублей на закупку российского оборудования для исполнения "закона Яровой", сообщил директор радиоэлектронного комплекса "Ростеха" Сергей Сахненко.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Баскетбол
«Арсенал» исключён из чемпионата России за договорной матч
Внеочередное заседание исполкома главного баскетбольного органа страны вплотную занялось разбором матча второго дивизиона мужской Суперлиги между тульским «Арсеналом» и ставропольским «Динамо».
Политика
Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".
Политика
ЛНА заручилась поддержкой Египта в борьбе с террористами ПНС Ливии
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган и «премьер-министр» ПНС Ливии Файез Саррадж подписали соглашение, которое вызвало возмущение в Греции, Кипре, Египте и ряде других стран, где турецкие послы были вызваны для расспроса о деталях меморандума.
Футбол
Рамос предложил сделать отдельный «Золотой мяч» для Роналду и Месси
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в шутку предложил сделать отдельный "Золотой мяч" для нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, передает Goal.
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем
Президент России Владимир Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем, но признал, что для принятия решения времени мало.
Армия и оружие
В ЛНР убиты трое украинских военных
Стало известно, что вчера в районе населенного пункта Золотое произошел подрыв группы украинских военных на неизвестном взрывном устройстве.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Спорт
ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
Общество
Раки привлекут к себе людей, а Девам нужно составить план
Займитесь накоплением и планированием, но пока не спешите действовать. ♒️ Водолей Ваши конкуренты не оставят вам шансов на развитие.
Политика
Путин назвал заложившего мину под государственностью России правителя
Революционер и основатель СССР Владимир Ленин заложил мину под российскую государственность, считает президент России Владимир Путин.
Политика
Кремль отказался считать газовый спор России и Украины урегулированным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить об урегулировании «газового вопроса» с Украиной не приходится.
Общество
Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет
Шоу-бизнес
Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
Политика
Путин высказался о приговорах за «брошенный стаканчик»
Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о публичных протестах России и нарушениях закона, связанных с нападением на сотрудников правоохранительных органов.
Экономика
Госдума отменила банковский роуминг
Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Политика
Сайт «Миротворец» прекратит действовать
Политика
Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата
Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Общество
В ПФР рассказали, на каких условиях могут приостановить выплату пенсии
Специалисты Пенсионного фонда РФ объяснили, что выплата пенсии может быть приостановлена в том случае, если гражданин РФ не смог подтвердить свою регистрацию по месту получения денег, пишет РИА Новости.
Политика
«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о сохранении у российской стороны ещё нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.
Интернет
В Gmail стало возможно пересылать несколько цепочек писем
Американская корпорация Google объявила, что теперь электронная почта Gmail позволяет прикреплять к сообщению в качестве вложения сразу несколько предыдущих писем или цепочек писем.
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi K30
Политика
Лавров и Помпео встретились в Вашингтоне
В Вашингтоне началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео, сообщил корреспондент РИА Новости.
Киберспорт
Новый тизер-трейлер Ghost of Tsushima
На последнем State of Play 2019 года показали новый тизер-трейлер Ghost of Tsushima.
Политика
США ввели санкции против главы полиции Грозного
США ввели санкции против главы управления МВД по Грозному Аслана Ирасханова, Вашингтон обвиняет его в нарушении прав человека, сообщается на сайте Госдепартамента.