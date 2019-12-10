Политика
RT на русскомПротив Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Политика
Лавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне.
Происшествия
Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП
В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Спорт
Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.
Политика
Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса
На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Политика
США ввели санкции против главы грозненского управления МВД
За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Общество
Внуково объяснило отказ от электронных посадочных талонов
Аэропорт с 10 декабря перестал принимать посадочные талоны на авиарейсы в электронном виде.
Политика
На Украине предлагают отменить закон о госязыке
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Политика
Путин рассказал о тайной связи правозащитника Пономарева с японцами
О тайной связи правозащитника с японцами заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека во вторник, 10 декабря, передает «Интерфакс».
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Политика
Украинцам и белорусам предложили упростить получение гражданства РФ
Заместитель главы МВД Игорь Зубов предложил упростить процедуру получения российского гражданства жителям Украины и Белоруссии, которые свободно говорят по-русски.
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Гаджеты
У миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp
У миллионов пользователей в мире перестанет работать WhatsApp 2020 году.
Политика
«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о сохранении у российской стороны ещё нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Экономика
Госдума продлевает срок выплаты накопительной пенсии на полгода
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Происшествия
Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя
Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Футбол
Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Бенфикой»
Тренерский штаб санкт-петербургского "Зенита" определился со стартовым составом команды на встречу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики".
Общество
Назван снижающий уровень холестерина в крови продукт
Медики назвали продукт, снижающий уровень холестерина в крови. При его употреблении также уменьшается количество вредных триглицеридов.
Общество
Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан
Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Иосиф Пригожин прокомментировал аварию с участием Арсения, сына Валерии.
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская рассказала о пережитой в 26 лет клинической смерти
Певица Ирина Понаровская в программе «Судьба человека» рассказала, как в молодости пережила клиническую смерть.
Шоу-бизнес
Настя Каменских кардинально сменила образ
Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
Футбол
Неймар — самый обсуждаемый спортсмен года в твиттере. Хонда — девятый
1. Неймар (футбол);2. Лионель Месси (футбол);3. Криштиану Роналду (футбол);4. Леброн Джеймс (баскетбол);5. Кавай Леонард (баскетбол);6. Коби Брайант (баскетбол, завершил карьеру);7. Том Брэди (американский футбол);8. Килиан Мбаппе (футбол);9. Кейсуке Хонда (футбол);10.