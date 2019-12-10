Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на юриста Андрея Портнова.

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

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