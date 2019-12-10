Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене

«Государственное бюро расследований сегодня начало уголовное производство по факту государственной измены Петром Порошенко при подписании Минских соглашений», — написал в своем Telegram-канале юрист Андрей Портнов во вторник, 10 декабря. Дело было возбуждено по заявлению Портнова.
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На Украине открыли дело против Порошенко за госизмену

ТАСС22:04

Дело против Порошенко угрожает «нормандскому» формату, считает адвокат

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Порошенко обвинили в госизмене за подписание минских соглашений

Lenta.ru09:38

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

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Порошенко проверят на совершение госизмены при подписании минских соглашений

Интерфакс11:23

Юрист сообщил об открытии против Порошенко уголовного дела о госизмене

РБК11:10

Дело о госизмене Порошенко ударит по Зеленскому — адвокат экс-президента

REGNUM18:48
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Футбол

Аршавин назвал смерть второй лиги причиной неудач в еврокубках

Бывший игрок лондонского "Арсенала", петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал вылет подопечных Сергея Семака из Лиги чемпионов.
Газета.Ru 20:28
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК вчера в 07:57
Общество

В Турции вводят налог на проживание в отелях

С 1 января 2020 года в Турции вводят налог с туристов на проживание в отелях. Он составит 2% от стоимости гостиничного номера.
Новый Калининград.Ru вчера в 09:50
Общество

Власти Китая откажутся от использования зарубежных компьютеров и ПО

Власти Китая откажутся от использования зарубежных компьютеров и программных обеспечений (ПО) в государственных учреждениях и общественных организациях, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.
Вечерняя Москва вчера в 03:48
Кино

Поклонникам Черной вдовы раскроют главную тайну

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Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

"Сдали нервы" Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что у помощника президента России Владислава Суркова "сдали нервы".
РИА Новости 16:51
Происшествия

Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин

Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
РБК 21:15
Политика

В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа

Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Взгляд.ру 09:20
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Каскад 10:36
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Lenta.ru 23:08
Общество

Москва оказалась 52-й в списке комфортных российских городов

Москва заняла 52 место в рейтинге комфортных для проживания и одновременно доступных по стоимости жилья российских городов, составленного Институтом территориального развития "Урбаника".
Российская газета 23:12
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 01:52
Политика

Зеленский и Путин обсудили транзит газа через Украину

Президент Украины считает, что высока вероятность того, что контракт на поставки газа из России в Евросоюз через украинскую территорию будет продлен после 1 января 2020 года, пишет РИА Новости.
Страна Советов on-line 00:00
Политика

В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

Тарас Петренко / Известия Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что у представителей компании "Газпром" есть "нестандартные козыри" на грядущих переговорах о продлении соглашения о транзите газа.
РЕН ТВ 11:57
Армия и оружие

Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео

На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Lenta.ru 07:37
Хоккей

Владимир Кречин: Звонили бывшие одноклубники – «Подпиши меня, а я поделюсь»

С 1000-процентной уверенностью могу сказать, что ни один хоккеист никогда не скажет "Я отдал Кречину сто тысяч" или "Я отдал миллион".
Собеседник 06:10
Политика

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Известия 18:28
Политика

Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Коммерсантъ 21:47
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Росгвардейцы выносили бабушек из горевшего дома в Благовещенске

Пожилых женщин выносили на руках. Как стало известно, сгоревший дом был признан аварийным и подлежал расселению.
Амур.инфо 21:09
Хоккей

Артемий Панарин: Я запомнил пару крысенышей – российских журналистов

Может Панарин назовет крысенышем и Кавокина, раз он отказывает журналистам в неудобных вопросах.
Спорт день за днем 06:40
Политика

Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже

iReactor 19:02
Общество

Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
РИА Новости 19:23
Общество

Илон Маск за рулём Tesla Cybertruck сбил ограждение

Как сообщается в публикации, ресторан, вблизи которого произошла авария с участием Илона Маска, находится в пригороде Лос-Анджелеса, а встречался владелец компании Tesla за ужином с Эдвардом Нортоном и Клер Элис Буше.
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Армия и оружие

Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США

Lenta.ru 22:31
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Энергетика

Обречен на банкротство: «Нафтогаз» подготовил «Газпрому» ловушку

Новая компания "Оператор газотранспортной системы Украины", с которой "Газпрому" предстоит заключить договор о транзите, заведомо обречена на банкротство.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 11:06
Экономика

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Депутаты Государственной думы РФ в третьем чтении приняли закон, согласно которому Пенсионный фонд России (ПФР) будет обязан заморозить отчисления в накопительную часть пенсии до 2022 года.
News.ru 06:47
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Шесть человек погибли в результате стрельбы в США

Lenta.ru 19:21
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