Политика

РИА НовостиРИА НовостиПротив Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, который при президенте Викторе Януковиче был первым заместителем главы его администрации.
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Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

RT на русском12:18

Порошенко проверят на совершение госизмены при подписании минских соглашений

Интерфакс11:23

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

РИА Новости10:34

На Порошенко заведено новое уголовное дело

Газета.Ru10:35

Юрист сообщил об открытии против Порошенко уголовного дела о госизмене

РБК11:10

На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене

Известия10:15

Порошенко обвинили в госизмене за подписание минских соглашений

Lenta.ru09:38
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Футбол

«Лион» и «Лейпциг» оставили «Зенит» без плей-офф Лиги чемпионов

«Лион» и «Лейпциг» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 6-го тура Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 16:55
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru 17:12
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Названы место и дата похорон Лужкова

Газета.Ru 14:37
Технологии

Разработан метод спасения осетра от браконьеров

Исследователи Сибирского федерального института смогли создать уникальный метод, который позволит специалистам точно отличить икру и филе осетровых рыб, выращенных в специальных резервуарах от их диких сородичей, что позволит значительно сократить количество незаконно вылавливаемой рыбы в озерах РФ.
Evo-rus.com 14:34
Здоровье

Медики Эстонии настаивают на вакцинации от кори рабочих с Украины

По данным медиков, на самой Украине ситуация с вакцинацией от кори прискорбна, и счет зараженных идет на десятки тысяч человек.
Sputnik Эстония вчера в 02:17
Политика

Лавров и Помпео обсудили невмешательство в дела России и США

Лавров в свою очередь заявил, что предложил своему американскому коллеге зафиксировать обязательства стран по невмешательству в дела друг друга.
РБК 14:15
Политика

В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

Тарас Петренко / Известия Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что у представителей компании "Газпром" есть "нестандартные козыри" на грядущих переговорах о продлении соглашения о транзите газа.
РЕН ТВ 11:57
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ 14:52
Общество

В США бегун шлепнул журналистку в прямом эфире

Известия 13:02
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Политика

Захарова призвала Зеленского пустить журналистов из России на Украину

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обеспечить реальный допуск журналистов из России в страну.
News.ru 08:04
Происшествия

В Уфе сел самолет Як-42, у которого отказал двигатель

ТАСС 14:35
Происшествия

В Петербурге арестовали гендиректора «Метростроя» Николая Александрова

По версии следствия, Александров вместе с руководителем филиала «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором «Безопасных технологий и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым не позднее ноября 2017 года похитили средства ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов.
РБК 16:25
Политика

В Раде назвали саммит в Париже «ничьей в пользу Путина»

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко назвал результаты саммита «нормандского формата», состоявшегося в Париже, «ничьей в пользу Путина».
ФАН 17:12
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» вновь стал лидером проката в России

Мультфильм Frozen II, который в России более известен как "Холодное сердце 2", вновь возглавил российский прокат.
Народные новости 08 декабря в 18:44
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Происшествия

Суд приговорил участника акции 27 июля Малышевского к 3 годам колонии

Известия вчера в 12:07
Авто

КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»

Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
Tvoe-avto.com вчера в 05:11
Игры

Predator: Hunting Grounds выйдет на PS4 и ПК 24 апреля

3DNews 13:36
Авто

«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva

Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
Новые автомобили вчера в 09:40
Музыка

Критик прокомментировал сообщение о смерти солистки Roxette

RT на русском 14:04
Гаджеты

Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов

Сотрудники сервиса AnTuTu презентовали общественности новый рейтинг самых мощных смартфонов за ноябрь 2019 года.
7 новостей вчера в 14:15
Спорт

Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем запрете на участие российским спортсменам в крупных международных соревнованиях.
Discover24 02:03
Футбол

Семак: не стоит выделять кого-то, искать крайних. Все плохо сыграли

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской "Бенфикой" (0:3).
Чемпионат 17:20
Общество

В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
ТАСС Наука 11:59
Шоу-бизнес

Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
Московский Комсомолец 04:49
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
RT на русском 10:25
Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
RT на русском 17:02
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия 08:41
Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 11:06
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