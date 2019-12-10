Политика
РИА НовостиПротив Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»
Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, который при президенте Викторе Януковиче был первым заместителем главы его администрации.
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Футбол
«Лион» и «Лейпциг» оставили «Зенит» без плей-офф Лиги чемпионов
«Лион» и «Лейпциг» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 6-го тура Лиги чемпионов.
Общество
Названы место и дата похорон Лужкова
Технологии
Разработан метод спасения осетра от браконьеров
Исследователи Сибирского федерального института смогли создать уникальный метод, который позволит специалистам точно отличить икру и филе осетровых рыб, выращенных в специальных резервуарах от их диких сородичей, что позволит значительно сократить количество незаконно вылавливаемой рыбы в озерах РФ.
Здоровье
Медики Эстонии настаивают на вакцинации от кори рабочих с Украины
По данным медиков, на самой Украине ситуация с вакцинацией от кори прискорбна, и счет зараженных идет на десятки тысяч человек.
Политика
Лавров и Помпео обсудили невмешательство в дела России и США
Лавров в свою очередь заявил, что предложил своему американскому коллеге зафиксировать обязательства стран по невмешательству в дела друг друга.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах
Тарас Петренко / Известия Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что у представителей компании "Газпром" есть "нестандартные козыри" на грядущих переговорах о продлении соглашения о транзите газа.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Общество
В США бегун шлепнул журналистку в прямом эфире
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Политика
Захарова призвала Зеленского пустить журналистов из России на Украину
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обеспечить реальный допуск журналистов из России в страну.
Происшествия
В Петербурге арестовали гендиректора «Метростроя» Николая Александрова
По версии следствия, Александров вместе с руководителем филиала «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором «Безопасных технологий и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым не позднее ноября 2017 года похитили средства ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов.
Политика
В Раде назвали саммит в Париже «ничьей в пользу Путина»
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко назвал результаты саммита «нормандского формата», состоявшегося в Париже, «ничьей в пользу Путина».
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» вновь стал лидером проката в России
Мультфильм Frozen II, который в России более известен как "Холодное сердце 2", вновь возглавил российский прокат.
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Происшествия
Суд приговорил участника акции 27 июля Малышевского к 3 годам колонии
Авто
КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»
Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
Авто
«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva
Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
Музыка
Критик прокомментировал сообщение о смерти солистки Roxette
Гаджеты
Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов
Сотрудники сервиса AnTuTu презентовали общественности новый рейтинг самых мощных смартфонов за ноябрь 2019 года.
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем запрете на участие российским спортсменам в крупных международных соревнованиях.
Футбол
Семак: не стоит выделять кого-то, искать крайних. Все плохо сыграли
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской "Бенфикой" (0:3).
Общество
В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий
Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
Шоу-бизнес
Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки
Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Происшествия
Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.