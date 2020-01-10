Армия и оружие

REGNUMREGNUMПротив РФ и КНР: США ищут место в Азии для нового спецподразделения

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Американские военные намерены разместить в Азии специализированное подразделение, которое будет действовать против России и КНР. Об этом сообщает 10 января агентство Bloomberg. Возможным местом размещения оперативной группы названы острова к востоку от Филиппин и китайского Тайваня.
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