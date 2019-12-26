Происшествия

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПротив Рауля Арашукова возбудили еще три уголовных дела о растрате

Адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк заявил, что в отношении его подзащитного возбуждено еще три уголовных дела, передает ТАСС. Защитник сказал, что узнал о новых обвинениях лишь сегодня в зале Басманного суда, где рассматривается вопрос о продлении срока содержания Арашукова под стражей.
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В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела

Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос о продлении срока содержания под стражей обвиняемого.
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Адвокат заявил о трех новых уголовных делах против Арашуковых

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