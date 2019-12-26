Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос о продлении срока содержания под стражей обвиняемого.

с чего всё началось

Адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк заявил, что в отношении его подзащитного возбуждено еще три уголовных дела, передает ТАСС. Защитник сказал, что узнал о новых обвинениях лишь сегодня в зале Басманного суда, где рассматривается вопрос о продлении срока содержания Арашукова под стражей.

Против Рауля Арашукова возбудили еще три уголовных дела о растрате

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