Происшествия
Аргументы и ФактыПротив Рауля Арашукова возбудили еще три уголовных дела о растрате
Адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк заявил, что в отношении его подзащитного возбуждено еще три уголовных дела, передает ТАСС. Защитник сказал, что узнал о новых обвинениях лишь сегодня в зале Басманного суда, где рассматривается вопрос о продлении срока содержания Арашукова под стражей.
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с чего всё началось
Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос о продлении срока содержания под стражей обвиняемого.ТАСС07:00
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