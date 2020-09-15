Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
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Против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова завели уголовное дело, сообщает РЕН ТВ. В августе Широков на любительском турнире избил арбитра Никиту Данченкова.В источнике
С чего всё началось
Источник: полиция возбудила против футболиста Широкова уголовное дело об избиении арбитра
Полиция Москвы возбудила уголовное дело по заявлению арбитра Никиты Данченкова, которого во время матча любительских команд избил бывший футболист сборной России Роман Широков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС04:30
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