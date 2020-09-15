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РИА Новости
РИА Новости

Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра

Против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова завели уголовное дело, сообщает РЕН ТВ. В августе Широков на любительском турнире избил арбитра Никиту Данченкова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Источник: полиция возбудила против футболиста Широкова уголовное дело об избиении арбитра

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по заявлению арбитра Никиты Данченкова, которого во время матча любительских команд избил бывший футболист сборной России Роман Широков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС04:30
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Дело возбуждено после нападения экс-футболиста Широкова на судью

РЕН ТВ04:12
РИА Новости

Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра

РИА Новости04:43
ТАСС

Источник: полиция возбудила против футболиста Широкова уголовное дело об избиении арбитра

ТАСС04:30
Известия

Против футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело

Известия04:28
RT на русском

Источник: в отношении Широкова возбуждено уголовное дело об избиении арбитра

RT на русском04:56
Спорт-Экспресс

Что грозит Широкову, избившему арбитра

Спорт-Экспресс04:19
Чемпионат

Адвокат избитого Широковым судьи: хотим, чтобы Роман получил реальный срок

Чемпионат05:00

Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Веснавчера в 10:55
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В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.
РБКвчера в 08:16
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На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом

Газовый трубопровод, поставляющий российский газ в Европу, разгерметизировался в районе поселка городского типа Чабаны в Киевской области, сообщил исполнительный комитет Чабанского поселкового совета.
Ведомости02:36
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

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Известия00:22
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