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РИА Новости
РИА Новости

Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра

Против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова завели уголовное дело, сообщает РЕН ТВ. В августе Широков на любительском турнире избил арбитра Никиту Данченкова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Против Романа Широкова возбудили дело об избиении арбитра

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по заявлению арбитра Никиты Данченкова, которого во время матча любительских команд избил бывший футболист сборной России Роман Широков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС04:30
Подробнее о событии
Спорт-Экспресс

Карма замедленного действия. Широков шел к этому всю карьеру

Спорт-Экспресс09:25
Чемпионат

Против Широкова завели уголовное дело. Но сядет ли он в тюрьму?

Чемпионат05:39
ТАСС

Против Романа Широкова возбудили дело об избиении арбитра

ТАСС04:30
Известия

Против футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело

Известия04:28
РЕН ТВ

Дело возбуждено после нападения экс-футболиста Широкова на судью

РЕН ТВ04:12
РИА Новости

Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра

РИА Новости04:43
Пятый канал

Футболист Широков отказался «договариваться» с судьей, которого избил

Пятый канал04:30

Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

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РИА Новости05:34
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Автор видео с тюменской вечеринки «АУЕ» угрожал сожительнице пистолетом

Один из участников скандальной вечеринки с присутствием силовиков, где кричали «АУЕ»* и «Жизнь ворам», попал в поле зрения полицейских: на Дениса Девкина завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Новости Тюмени 72.ru05:49
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Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnskвчера в 14:05
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Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
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