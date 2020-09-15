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РИА Новости
РИА Новости

Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра

Против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова завели уголовное дело, сообщает РЕН ТВ. В августе Широков на любительском турнире избил арбитра Никиту Данченкова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Против Романа Широкова возбудили дело об избиении арбитра

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по заявлению арбитра Никиты Данченкова, которого во время матча любительских команд избил бывший футболист сборной России Роман Широков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС04:30
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Защита избитого Широковым арбитра хочет добиться ужесточения статьи

РЕН ТВ06:57
Чемпионат

Против Широкова завели уголовное дело. Но сядет ли он в тюрьму?

Чемпионат05:39
ТАСС

Против Романа Широкова возбудили дело об избиении арбитра

ТАСС04:30
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Против футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело

Известия04:28
Пятый канал

Футболист Широков отказался «договариваться» с судьей, которого избил

Пятый канал04:30
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Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра

РИА Новости04:43
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Адвокат избитого Широковым судьи: «Мириться можно после ссоры, а не когда один убивает другого»

Спорт-Экспресс06:18

NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию

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РИА Новости20:10
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В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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