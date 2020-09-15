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РИА Новости
РИА Новости

Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра

Против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова завели уголовное дело, сообщает РЕН ТВ. В августе Широков на любительском турнире избил арбитра Никиту Данченкова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Против Романа Широкова возбудили дело об избиении арбитра

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по заявлению арбитра Никиты Данченкова, которого во время матча любительских команд избил бывший футболист сборной России Роман Широков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС04:30
Подробнее о событии
РИА Новости

Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра

РИА Новости04:43
ТАСС

Против Романа Широкова возбудили дело об избиении арбитра

ТАСС04:30
Спорт-Экспресс

Адвокат избитого Широковым судьи: «Мириться можно после ссоры, а не когда один убивает другого»

Спорт-Экспресс06:18
РЕН ТВ

Дело возбуждено после нападения экс-футболиста Широкова на судью

РЕН ТВ04:12
Пятый канал

Футболист Широков отказался «договариваться» с судьей, которого избил

Пятый канал04:30
Чемпионат

Против Широкова завели уголовное дело. Но сядет ли он в тюрьму?

Чемпионат05:39
Известия

Против футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело

Известия04:28

Россия планирует отправить собственную миссию на Венеру

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия планирует отправить собственную миссию на Венеру после информации о том, что в атмосфере планеты обнаружили биомаркеры, которые могут свидетельствовать о наличии жизни на планете.
Газета.Ru06:11
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В ночь на вторник произошел взрыв на газопроводе под Киевом

Разгерметизация газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», транспортирующего газ из России в Европу, произошла на территории Украины близ поселка Чабаны под Киевом, 15 сентября публикует сайт dtp.kiev.ua.
ИА Красная Весна03:23
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи.
РЕН ТВ03:56
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Президент наградил Глеба Никитина за вклад в проведение Worldskills

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за вклад и подготовку мировой чемпионат WorldSkills в Казани в 2019 году, говорится в распоряжении президента России Владимира Путина о поощрении, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.
РИА Новости06:32

26 новых случаев коронавируса зафиксировано в Амурской области

15 сентября в Амурской области зарегистрировано 26 новых случаев коронавируса: семь - в Благовещенске, по пять - в Свободном и Зее, по два - в Тынде и Магдагачинском районе, по одному - в Белогорске, Шимановске, Благовещенском, Завитинском и Тамбовском районах.
Телепорт00:49
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