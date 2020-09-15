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РИА Новости
РИА Новости

Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра

Против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова завели уголовное дело, сообщает РЕН ТВ. В августе Широков на любительском турнире избил арбитра Никиту Данченкова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Против Романа Широкова возбудили дело об избиении арбитра

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по заявлению арбитра Никиты Данченкова, которого во время матча любительских команд избил бывший футболист сборной России Роман Широков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС04:30
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Спорт-Экспресс

Карма замедленного действия. Широков шел к этому всю карьеру

Спорт-Экспресс09:25
Пятый канал

Футболист Широков отказался «договариваться» с судьей, которого избил

Пятый канал04:30
ТАСС

Против Романа Широкова возбудили дело об избиении арбитра

ТАСС04:30
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Против футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело

Известия04:28
РЕН ТВ

Дело возбуждено после нападения экс-футболиста Широкова на судью

РЕН ТВ04:12
Чемпионат

Адвокат Романа Широкова рассказал, что грозит футболисту по уголовному делу

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РИА Новости

Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра

РИА Новости04:43

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РБК08:24
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Коммерсантъ08:38
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Дождь05:20
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