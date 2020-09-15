На границе Украины и Белоруссии застряли 1,5 тыс. хасидов

Более полутора тысяч хасидов, которые направлялись через Белоруссию в украинский город Умань, чтобы встретить еврейский новый год, застряли на границе, сообщило агентство БелТА.