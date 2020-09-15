Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана

Певица Наташа Королева прокомментировала инцидент с ограблением ее квартиры, после которого в СМИ появились сообщения об изменах ее супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.