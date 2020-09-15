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РИА Новости
РИА Новости

Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра

Против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова завели уголовное дело, сообщает РЕН ТВ. В августе Широков на любительском турнире избил арбитра Никиту Данченкова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Против Романа Широкова возбудили дело об избиении арбитра

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по заявлению арбитра Никиты Данченкова, которого во время матча любительских команд избил бывший футболист сборной России Роман Широков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС04:30
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Защита избитого Широковым арбитра хочет добиться ужесточения статьи

РЕН ТВ06:57
РИА Новости

Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра

РИА Новости04:43
Чемпионат

Против Широкова завели уголовное дело. Но сядет ли он в тюрьму?

Чемпионат05:39
Известия

Против футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело

Известия04:28
Пятый канал

Футболист Широков отказался «договариваться» с судьей, которого избил

Пятый канал04:30
ТАСС

Против Романа Широкова возбудили дело об избиении арбитра

ТАСС04:30
Спорт-Экспресс

Адвокат избитого Широковым судьи: «Мириться можно после ссоры, а не когда один убивает другого»

Спорт-Экспресс06:18

Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2

Брюссель, 15 сентября 2020, 14:34 — REGNUM Институты Евросоюза не в состоянии остановить строительство «Северного потока — 2», заявил 15 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM07:34
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В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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Зеленский надеется на встречу советников лидеров «нормандской четверки» в течение 10 дней

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что очередная встреча советников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) состоится в течение десяти дней.
ТАСС07:25

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Москва-Баку.ruвчера в 07:29

Официанта обвинили в изнасиловании юной туристки из РФ в отеле Антальи

Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля.
Интерфаксвчера в 07:00
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