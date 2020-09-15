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РИА Новости
РИА Новости

Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра

Против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова завели уголовное дело, сообщает РЕН ТВ. В августе Широков на любительском турнире избил арбитра Никиту Данченкова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Против Романа Широкова возбудили дело об избиении арбитра

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по заявлению арбитра Никиты Данченкова, которого во время матча любительских команд избил бывший футболист сборной России Роман Широков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС04:30
Подробнее о событии
РИА Новости

Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра

РИА Новости04:43
ТАСС

Против Романа Широкова возбудили дело об избиении арбитра

ТАСС04:30
Чемпионат

Юрист: маловероятно, что Широкова посадят

Чемпионат05:08
РЕН ТВ

Дело возбуждено после нападения экс-футболиста Широкова на судью

РЕН ТВ04:12
Пятый канал

Футболист Широков отказался «договариваться» с судьей, которого избил

Пятый канал04:30
Спорт-Экспресс

Источник: адвокаты избитого Широковым судьи будут требовать более жесткой статьи

Спорт-Экспресс05:18
Известия

Против футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело

Известия04:28

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%
Российская газета03:13
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В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Москва-Баку.ruвчера в 07:29

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Коммерсантъвчера в 12:19
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Госбанки получили предложение о продаже долгов Utair

У кого банк "Россия" скупает долги Банк "Россия", которому Utair по состоянию на апрель 2020 года должна была 10,3 млрд руб. (26,4% от двух синдицированных кредитов), весной направил десяти остальным участникам синдиката — частным и государственным банкам — предложение о покупке их долгов, рассказывает один из собеседников РБК.
РБК04:00
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Какие устройства Apple покажет на презентации

Насчет iPhone 12 мнения различных инсайдеров расходятся - кто-то говорит, что линейку покажут уже сегодня, а другие уверены, что самый желаемый "фруктовый" гаджет презентуют отдельно в октябре. iPad Air 4 (iPad Air 2020) C вероятностью 99,9% Apple покажет iPad Air, который получит дизайн, позаимствованный у Pro-модели, более мощный процессор.
Российская газета19:00
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Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газетавчера в 08:10
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Путин в режиме телеконференции откроет медцентры в Псковской области

Президент России Владимир Путин во вторник в режиме телеконференции откроет два медицинских центра в Псковской области и выслушает доклад о строительства аналогичного медцентра в Туве, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости05:32