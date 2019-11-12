Служба безопасности Украины открыла два уголовных производства против ведущего ВГТРК Владимира Соловьева, сообщил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. По его словам, расследование начали в Мариуполе и Северодонецке.

Против Владимира Соловьева завели уголовные дела на Украине

Экономика Глава ТФОМС рассчитывает на снижение арендной платы за помещение Депутат Станислав Денисенко вновь поднял тему платы за помещение, в котором располагается фонд.

Происшествия Курсант военного училища Тюмени умер от менингита Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.

Экономика В России резко подешевела свинина Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Политика Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу.

Общество Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.

Политика В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве В Кремле ничего не знают о приобретенной недвижимости семьей президента Сирии Башара Асада.

Музыка Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.

Политика Песков назвал повод для новой встречи Путина и Эрдогана Запуск в январе "Турецкого потока" может стать поводом для новой встречи глав России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Общество Кремль ответил на идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке Ранее Харитонов посчитал, что вернуть прежние параметры выхода на пенсию в ДФО необходимо, так как после пенсионной реформы многие жители уехали из северных регионов.

Политика Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.

Футбол Черчесов назвал главное перед матчем с Бельгией Главным аспектом в преддверии матча против сборной Бельгии является правильная подготовка.

Политика В Кремле прокомментировали засекречивание материалов по делу Голунова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал засекречивание материалов уголовного дела по ситуации с журналистом Иваном Голуновым.

Общество В России предложили сократить срок использования шипованной резины Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).

Общество Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.

Энергетика Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.

Авто Одному не потянуть: владелец Jaguar Land Rover ищет партнеров Фото: MAURITZ ANTIN / EPA-EFE Tata Group, владелец Jaguar Land Rover, обратилась к нескольким автопроизводителям, включая китайскую Zhejiang Geely Holding Group Co. и BMW AG, в поисках партнеров по автомобильному бизнесу, сообщает Bloomberg, отмечая, что британский бренд явно стал обузой.

Общество ВЦИОМ назвал главные страхи россиян В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.

Здоровье Медики назвали продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков Медицинскими специалистами определены и озвучили для СМИ семь натуральных продуктов из нашего рациона, которые способствуют значительному разжижению крови в организме человека, а также способствуют уменьшению количество её сгустков.

Здоровье В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.