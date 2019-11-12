Политика
КоммерсантъПротив Владимира Соловьева завели уголовные дела на Украине
Служба безопасности Украины открыла два уголовных производства против ведущего ВГТРК Владимира Соловьева, сообщил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. По его словам, расследование начали в Мариуполе и Северодонецке.
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Экономика
Глава ТФОМС рассчитывает на снижение арендной платы за помещение
Депутат Станислав Денисенко вновь поднял тему платы за помещение, в котором располагается фонд.
Регион 64 05:00
Армия и оружие
Эсминец «Лидер» могут усилить керамической бронёй
Новый атомный российский эсминец «Лидер» может получить дополнительную защиту.
REGNUM 00:47
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Экономика
В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
Здоровье
Онищенко порекомендовал, как не заболеть в 40-градусные морозы
Экс-глава Роспотребнадзора и Санинспекции РФ порекомендовал, как не заболеть в 40-градусные морозы.
Дни24 03:42
Политика
Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 03:10
Политика
Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту
Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу.
Lenta.ru 04:55
Общество
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых
Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Российская газета вчера в 04:52
Политика
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
В Кремле ничего не знают о приобретенной недвижимости семьей президента Сирии Башара Асада.
Газета.Ru вчера в 08:10
Армия и оружие
Заключительная в текущем году партия «Торнадо-Г» поступила в войска
Заключительная партия реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» поступила в войска в 2019 году.
ТК Звезда 05:35
Музыка
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 09 ноября в 03:32
Политика
Песков назвал повод для новой встречи Путина и Эрдогана
Запуск в январе "Турецкого потока" может стать поводом для новой встречи глав России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РЕН ТВ 04:42
Общество
Малышева подаст в суд на ряд СМИ
REGNUM вчера в 13:41
Общество
Кремль ответил на идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке
Ранее Харитонов посчитал, что вернуть прежние параметры выхода на пенсию в ДФО необходимо, так как после пенсионной реформы многие жители уехали из северных регионов.
РБК 04:17
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Футбол
Черчесов назвал главное перед матчем с Бельгией
Главным аспектом в преддверии матча против сборной Бельгии является правильная подготовка.
REGNUM вчера в 06:58
Политика
В Кремле прокомментировали засекречивание материалов по делу Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал засекречивание материалов уголовного дела по ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
RT на русском 05:29
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Общество
Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн
Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.
RT на русском 05:23
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Авто
Одному не потянуть: владелец Jaguar Land Rover ищет партнеров
Фото: MAURITZ ANTIN / EPA-EFE Tata Group, владелец Jaguar Land Rover, обратилась к нескольким автопроизводителям, включая китайскую Zhejiang Geely Holding Group Co. и BMW AG, в поисках партнеров по автомобильному бизнесу, сообщает Bloomberg, отмечая, что британский бренд явно стал обузой.
Вести.Финанс 05:15
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Здоровье
Медики назвали продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
Медицинскими специалистами определены и озвучили для СМИ семь натуральных продуктов из нашего рациона, которые способствуют значительному разжижению крови в организме человека, а также способствуют уменьшению количество её сгустков.
Evo-rus.com вчера в 01:42
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня вчера в 17:36
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку
Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
RT на русском 10 ноября в 17:56