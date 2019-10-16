Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, сообщило агентство "Украинские новости". Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, за что грозит до трех лет ограничения свободы.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

На бывшего генпрокурора Украины Луценко завели новое уголовное дело

РБК06:37

Против кума Порошенко открыли еще одно уголовное дело

Lenta.ru03:17

Против бывшего генпрокурора Украины Луценко возбуждено уголовное дело

Известия04:31

На Украине против экс-генпрокурора Луценко возбуждено уголовное дело

Московский Комсомолец03:30

На экс-генпрокурора Украины Луценко завели дело

Взгляд.ру03:24

На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко

РИА Новости03:20

СМИ: антикоррупционное бюро Украины открыло дело против экс-генпрокурора Луценко

ТАСС04:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Экономика

Новая угроза для Штатов: Россия хочет создать «зерновую ОПЕК»

По данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса, в прошлом году глобальный экспорт пшеницы достиг 190,6 миллиона тонн, из которых на российские поставки пришлось 23,1%. А суммарно упомянутые Гордеевым потенциальные члены "зерновой ОПЕК" контролируют 65,7% рынка.
РИА Новости 01:00
Политика

Киев требует распустить ДНР и ЛНР

Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.
Капитал страны 02:00
Политика

Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Газета.Ru 03:09
Хоккей

Тарасенко и Барбашев встретились с Трампом в Белом доме

РИА Новости вчера в 18:39
Экономика

«Лукойл» может увеличить дивиденды за девять месяцев в два раза

Совет директоров «Лукойла» рекомендовал внеочередному собранию акционеров компании утвердить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2019 года в размере 192 руб. на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании.
Rambler News Service 06:50
Происшествия

В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь

В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Российская газета вчера в 15:05
Общество

Как супермодель Белла Хадид оказалась самой красивой женщиной в мире

Самой красивой женщиной в мире назвали супермодель Беллу Хадид - компьютерная программа определила, что черты ее лица соответствуют "золотому сечению" на 94,35%.
Газета.Ru 06:39
Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой

Известия вчера в 21:41
Происшествия

В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка медицинского университета

В Екатеринбурге разыскивается 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета.
REGNUM 06:38
Политика

У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине

Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
Lenta.ru 06:12
Шоу-бизнес

Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием

Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru вчера в 10:36
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru вчера в 04:30
Происшествия

Тульский «кот-наркокурьер» сбежал до суда

Следствие по делу о доставке наркотиков в тульскую исправительную колонию № 6 (ИК-6) лишилось главного вещественного доказательства — кота, с помощью которого предположительно доставлялись запрещенные вещества.
Известия 06:13
Футбол

Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА

Дни24 вчера в 05:17
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на коне

Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан, которая является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:44
Политика

Песков оценил исполнение российского гимна в Саудовской Аравии и ОАЭ

РИА Новости 05:46
Общество

Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ

Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
ToDay News Ufa вчера в 14:40
Музыка

На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение

Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
RT на русском 06:18
Политика

Путин пригласил Эрдогана в Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Гаджеты

Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro могут оснащаться сразу двумя ОС

Китайский бренд Huawei намерен в 2020 году выпустить новые смартфоны P40 и P40 Pro, которые получат примечательную особенность.
Rusargument 03:26
Политика

Байден заявил о распаде НАТО при переизбрании Трампа президентом США

Если президента США Дональда Трампа переизберут на выборах 2020 года, альянс НАТО перестанет существовать.
РБК вчера в 23:33
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru вчера в 07:47
Общество

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости 06:02
Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru 04:58
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Шоу-бизнес

Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне

19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.
Дни.ру 14 октября в 11:47
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Здоровье

Эксперты рассказали, как правильно питаться на работе

Эксперты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.
РИА Новости 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное