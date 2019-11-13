Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.

с чего всё началось

Против Александра Шустова, генерального директора МФК «Мани Фанни Онлайн», исключенной из реестра ЦБ РФ в мае этого года, и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

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