Следственный департамент МВД РФ принял к производству уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей.

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Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС. Он подозревается в превышении полномочий, ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. Дубровский ушел в отставку в марте 2019 года.

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