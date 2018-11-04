Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев в ходе рабочей поездки в Крым.

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Уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки ФАС, заявил руководитель службы Игорь Артемьев. Тем не менее, как утверждает адвокат бывшего главы региона, его клиента об этом никто не уведомлял.

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