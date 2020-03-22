Коронавирус
Lenta.ruУволена приехавшая с коронавирусом в Россию врач
Главного врача-инфекциониста Ставропольского края уволили за нарушение карантина по коронавирусу после поездки в Испанию. Она была заражена коронавирусом. Об этом сообщили в краевом Минздраве, передает «Интерфакс» в понедельник, 23 марта.
Читать в источнике
Оценить1,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении главного инфекциониста края
Сайт Ставрополя 1777.ru08:19
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает до $25,01 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,9% - до $25,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 01:16 мск.
Шоу-бизнес
Лариса Долина лечится от бессонницы боярышником и валерианой
Основной причиной бессонницы Лариса Долина называет насыщенный трудовой график, из-за которого не может полноценно отдыхать.
Армия и оружие
Италия запросила у США военной помощи в борьбе с коронавирусом
Правительство Италии надеется получить от Пентагона помощь в борьбе с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна ответила на сообщения о рождении ребенка
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.
Политика
Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора
Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Экономика
WSJ: аналитики прогнозируют обвал экономики США в 2020 году
Экономика США начнет ощущать кризис в середине 2020 года, когда безработица резко повысится до 9% - за несколько месяцев она вырастет более, чем в 2 раза.
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
Политика
Депутат Рады заявил, что глава Минздрава Украины уходит в отставку
Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Общество
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Общество
В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
Общество
Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг
Тела умерших от коронавируса COVID-19 в Мадриде будут храниться на катке в здании Ледового дворца, сообщают местные СМИ.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.
Здоровье
Минздрав дал рекомендации профилактики коронавируса для пожилых
Минздрав опубликовал рекомендации по профилактике COVID-19 для людей старше 60 лет.
Энергетика
Белоруссия получила скидку на российскую нефть
Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину.
Футбол
Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России. По его мнению, в Москве она проходит чуть мягче.
Общество
Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей
Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению COVID-19 во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в числе мер, которые необходимо принять на федеральном и региональном уровнях, предписала губернаторам и главам субъектов Федерации ограничить посещение церквей, мечетей и других религиозных учреждений.
Наука
Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции
Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
Происшествия
В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус
Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Политика
Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах
Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Общество
Во Внуково приземлился самолёт с застрявшими в Марокко калининградцами
Калининградцев эвакуировали из Марокко спецрейсом Azur Аіr. Boeing 777-300 вылетел в Касабланку в 6:30 по московскому времени.
Общество
Новый симптом коронавируса обнаружили британские отоларингологи
Специалисты Британской ассоциации отоларингологов раскрыли новый симптом коронавирусной инфекции.
Футбол
Дзюба раскритиковал россиян за отношение к коронавирусу
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал россиян за безответственное отношение к коронавирусу.
Экономика
МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Финансы
Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту
Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Здоровье
Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы
Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Политика
Зеленский перенес весенний призыв в армию
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение перенести весенний призыв на срочную службу в армии.
Общество
Из-за коронавируса приостановили всероссийскую диспансеризацию
Правительство приняло решение о временной приостановке всероссийской диспансеризации в связи с распространением коронавируса.