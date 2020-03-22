с чего всё началось

Главного врача-инфекциониста Ставропольского края уволили за нарушение карантина по коронавирусу после поездки в Испанию. Она была заражена коронавирусом. Об этом сообщили в краевом Минздраве, передает «Интерфакс» в понедельник, 23 марта.

Уволена приехавшая с коронавирусом в Россию врач

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