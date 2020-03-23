Коронавирус

BFM.ruBFM.ruПротив главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону, передает «Интерфакс».
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 управления СК говорится, что дело возбуждено по ст. 293 («Халатность») и ст. 237 («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей») Уголовного кодекса, а дело ведет Первый отдел по расследованию особо важных дел.
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