Коронавирус
BFM.ruПротив главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону, передает «Интерфакс».
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Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении главного инфекциониста края
Сайт Ставрополя 1777.ru08:19
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