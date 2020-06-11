с чего всё началось

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.

Наука Ученые выяснили, как психопаты распространяют коронавирус Люди с психопатическими чертами личности отказываются соблюдать социальную дистанцию и готовы нарочно чихать и трогать поверхности, если заразятся коронавирусом, выяснил американский психолог. 1

Происшествия Полиция в Приморье ищет авторов дискредитирующего МВД фейкового видеоролика В Приморском крае сотрудники МВД проверяют обстоятельства размещения в соцсетях постановочного видеоролика с участием фейкового подполковника полиции, дом которого забит «сотнями килограммов денег». 1

Финансы Курс рубля снижается к евро в начале торгов Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 1

Экономика Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании. 238

Общество Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов. 81

Здоровье Режим самоизоляции в Томской области продлили до 23 июня Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил до 23 июня режим самоизоляции, введенный в регионе в конце марта из-за распространения коронавируса. 4

Общество Ученый Лапыгин освобожден по УДО Суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина. 27

Здоровье Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 313

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску посетителей в музеи Посетители допускаются в музеи при наличии маски, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.

Общество Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. 356

Армия и оружие Военные возобновили подготовку к параду Победы во Владикавказе Подразделения 58-й армии возобновили подготовку парадных расчетов и экипажей боевых машин для участия в параде, посвященном 75-летию Победы, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Шоу-бизнес Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой. 33

Происшествия Устроивший стрельбу в мечети Осло приговорен к 21 году тюрьмы Суд Норвегии приговорил Филипа Мансхауса к 21 году тюрьмы за стрельбу в мечети близ Осло 10 августа 2019 года.

Политика Зеленский предлагал Саакашвили стать советником Киев, 11 июня 2020, 11:45 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог стать советником президента Украины Владимира Зеленского.