Происшествия
REGNUMПротив главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
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«Возбуждено уголовное дело по факту халатности главы города Норильска Красноярского края Рината Ахметчина, выразившейся в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов в объёме не менее 21 163 куб. м из резервуара хранения дизельного топлива в Норильске», — заявили в СК.RT на русском03:42
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