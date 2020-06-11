с чего всё началось

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Общество Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов. 613

Здоровье Шесть очагов коронавируса действуют в Псковской области На сегодняшний день в Псковской области действуют шесть очагов коронавируса из 13 выявленных с начала пандемии.

Здоровье Вторая бригада медиков прибыла из Москвы в Забайкалье Вторая бригада медиков из Москвы для помощи Забайкалью в борьбе с коронавирусом прибыла 11 июня в Читу. 5

Общество В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда. 143

Общество Аксёнов разъяснил, как изменится жизнь в Крыму с 15 июня «С 15 июня на территории Республики Крым полностью отменяется режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию полуострова из других субъектов Российской Федерации», - сообщил он. 4

Происшествия В Словакии неизвестный напал на начальную школу В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.

Происшествия Росгвардия наказала сотрудника из-за видео про подброс наркотиков Росгвардия наказала сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства. 505

Футбол «Матч ТВ» бесплатно покажет все оставшиеся игры футбольной РПЛ Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» сообщила, что показ всех оставшихся матчей премьер-лиги чемпионата России по футболу состоится бесплатно в федеральном эфире.

Финансы Курс рубля снижается к евро в начале торгов Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 7

Здоровье Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 543

Политика Мэр Сиэтла предложила Трампу «вернуться в бункер» Мэр города Сиэтл Дженни Дюркан предложила президенту США Дональду Трампу "вернуться в бункер" после того, как тот заявил, что внутренние террористы захватили город, который управляется радикально-левыми демократами. 76

Здоровье Доктор Мясников поспорил с ВОЗ о смертности россиян от коронавируса Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, поспорил с заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о «сложной для понимания» статистике смертности россиян от коронавируса. 5

Футбол Петербург примет полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» Руководство Российского футбольного союза определилось с местом проведения полуфинальной игры Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Экономика ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. 142