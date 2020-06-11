Происшествия

REGNUMREGNUMПротив мэра Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
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«Возбуждено уголовное дело по факту халатности главы города Норильска Красноярского края Рината Ахметчина, выразившейся в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов в объёме не менее 21 163 куб. м из резервуара хранения дизельного топлива в Норильске», — заявили
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REGNUM 06:12
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В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
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Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

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