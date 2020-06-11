Происшествия
REGNUMПротив мэра Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
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«Возбуждено уголовное дело по факту халатности главы города Норильска Красноярского края Рината Ахметчина, выразившейся в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов в объёме не менее 21 163 куб. м из резервуара хранения дизельного топлива в Норильске», — заявили в СК.RT на русском03:42
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