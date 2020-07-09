Происшествия
РИА НовостиПротив губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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В отношении губернатора Хабаровского края Фургала возбуждено уголовное дело
Московский Комсомолец19:16
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Кино
Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Милой Йовович
В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Мила Йовович.
Культуромания 13:27
Общество
В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
За прошедшие сутки 24 пациента с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию и подтвержденной пневмонией скончались в столице, сообщает оперштаб по ситуации с Covid-19 в Москве.
РИАМО вчера в 00:22
Политика
Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT
Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM 14:33
Здоровье
Победившим COVID-19 пациентам всё равно угрожает смерть
Ведущий американский пульмонолог доктор Сассан Рафи (Sassan Rafi) утверждает, что если пациенты с COVID-19 сталкиваются с легочным фиброзом после нескольких недель на искусственной вентиляции лёгких, то перед ними встает шокирующе высокий риск тяжелой инвалидности.
MedikForum.ru 06:42
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Здоровье
В США начались испытания на людях ингалятора от коронавируса
В США приступили к тестированию на людях ингаляционной версии "ремдесивира" (Remdesivir).
Комсомольская правда 15:35
Общество
На территории ЦМТ в Москве построят 200-метровый небоскреб
200-метровая башня призматической формы по высоте превзойдет некоторые небоскребы «Москва-сити», например комплекс «IQ-квартал» (здания высотой 85, 141 и 173 м). Она расположится со стороны улицы 1905 года и станет вертикальной доминантой всего делового квартала (сейчас самое высокое здание на территории ЦМТ достигает 131 м). Второе здание будет построено со стороны Мантулинской улицы.
Ведомости 07:27
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 15:30
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Evo-rus.com вчера в 02:14
Кино
Из разбойника в Железного человека: героев Disney превратили в супергероев Marvel
Пока киновселенная Marvel изменяется, французский иллюстратор Самуэль Шеве показал, как могли бы выглядеть супергерои, если бы были мультипликационными персонажами Disney.
Popcornnews.ru 06 июля в 17:30
Происшествия
На Сахалине открыто дело после исчезновения 8-летнего ребенка
SM News вчера в 04:41
Культура
Культовый сериал «Остаться в живых» получит новую жизнь
Фильм Про 01:13
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск новой Cross-версии Lada Largus
АвтоВАЗ приступил к производству лимитированной версии универсала Lada Largus Cross, которая получила название Quest.
AutoNews 05:05
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Общество
В Подмосковье продолжают снимать введенные из-за COVID-19 ограничения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, ослабляющее действие ограничений, введенных из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:58
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС
Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов уже направил главе комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семену Андрееву письмо с просьбой дать оценку провокационному высказыванию гендиректора чемпионов России сезона-2019/2020.
Газета.Ru 10:18
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com вчера в 07:24
Футбол
Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»
Daily Storm 14:46
Транспорт
В России предложили ввести новые штрафы для водителей
Вдобавок активисты предлагают конкретизировать понятия «газон» и «зелёные насаждения», ввести штрафы для должностных лиц за ошибочно вынесенные постановления и предусмотреть компенсацию за повреждения, которые нанесли машине при эвакуации.
Тарантас Ньюс вчера в 12:18
Наука
В Сочи в окрестностях храма нашли средневековый сигнальный пункт
Сотрудники Федерального исследовательского центра «Субтропический научный центр Российской академии наук» заявили о найденном древнейшем сигнальном пункте, который был обнаружен при изучении почв на водораздельной поверхности ручьев Сочапа и Бзугу.
Evo-rus.com 09:52
Футбол
Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в Примере
Каталонское дерби, прошедшее на поле "Барселоны", завершилось со счетом 1:0. Гол на 56-й минуте забил Луис Суарес.
РИА Новости 18:07
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде
Lenta.ru 17:58
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Сообщалось, что «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн.
Чемпионат 17:34