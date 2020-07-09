Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПротив губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело

В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Против губернатора Хабаровского дела завели дело о покушении на убийство

Газета.Ru19:12

Губернатора Хабаровского края задержали по делу о покушении на убийство

Известия19:15

СК возбудил уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края

Интерфакс19:13

В отношении губернатора Хабаровского края Фургала возбуждено уголовное дело

Московский Комсомолец19:16

Губернатор Хабаровского края задержан за серию заказных убийств

Коммерсантъ19:06

Губернатора Хабаровского края арестовали

Transsibinfo19:05

Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело

РИА Новости18:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 19:24, Ашберн
Общество

В Белграде во время беспорядков ранили десять полицейских

REGNUM 18:05
772
Кино

Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Милой Йовович

В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Мила Йовович.
Культуромания 13:27
2
Общество

В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки 24 пациента с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию и подтвержденной пневмонией скончались в столице, сообщает оперштаб по ситуации с Covid-19 в Москве.
РИАМО вчера в 00:22
1,1K
Политика

Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT

Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM 14:33
104
Здоровье

Победившим COVID-19 пациентам всё равно угрожает смерть

Ведущий американский пульмонолог доктор Сассан Рафи (Sassan Rafi) утверждает, что если пациенты с COVID-19 сталкиваются с легочным фиброзом после нескольких недель на искусственной вентиляции лёгких, то перед ними встает шокирующе высокий риск тяжелой инвалидности.
MedikForum.ru 06:42
Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
107
Здоровье

В США начались испытания на людях ингалятора от коронавируса

В США приступили к тестированию на людях ингаляционной версии "ремдесивира" (Remdesivir).
Комсомольская правда 15:35
Общество

На территории ЦМТ в Москве построят 200-метровый небоскреб

200-метровая башня призматической формы по высоте превзойдет некоторые небоскребы «Москва-сити», например комплекс «IQ-квартал» (здания высотой 85, 141 и 173 м). Она расположится со стороны улицы 1905 года и станет вертикальной доминантой всего делового квартала (сейчас самое высокое здание на территории ЦМТ достигает 131 м). Второе здание будет построено со стороны Мантулинской улицы.
Ведомости 07:27
148
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 15:30
Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
831
Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com вчера в 02:14
637
Кино

Из разбойника в Железного человека: героев Disney превратили в супергероев Marvel

Пока киновселенная Marvel изменяется, французский иллюстратор Самуэль Шеве показал, как могли бы выглядеть супергерои, если бы были мультипликационными персонажами Disney.
Popcornnews.ru 06 июля в 17:30
Происшествия

На Сахалине открыто дело после исчезновения 8-летнего ребенка

SM News вчера в 04:41
15
Культура

Культовый сериал «Остаться в живых» получит новую жизнь

Фильм Про 01:13
2
Происшествия

В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
53
Авто

АвтоВАЗ начал выпуск новой Cross-версии Lada Largus

АвтоВАЗ приступил к производству лимитированной версии универсала Lada Largus Cross, которая получила название Quest.
AutoNews 05:05
8
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
315
Общество

В Подмосковье продолжают снимать введенные из-за COVID-19 ограничения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, ослабляющее действие ограничений, введенных из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:58
26
Футбол

Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов уже направил главе комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семену Андрееву письмо с просьбой дать оценку провокационному высказыванию гендиректора чемпионов России сезона-2019/2020.
Газета.Ru 10:18
2
Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
270
Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com вчера в 07:24
17
Футбол

Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»

Daily Storm 14:46
Транспорт

В России предложили ввести новые штрафы для водителей

Вдобавок активисты предлагают конкретизировать понятия «газон» и «зелёные насаждения», ввести штрафы для должностных лиц за ошибочно вынесенные постановления и предусмотреть компенсацию за повреждения, которые нанесли машине при эвакуации.
Тарантас Ньюс вчера в 12:18
19
Наука

В Сочи в окрестностях храма нашли средневековый сигнальный пункт

Сотрудники Федерального исследовательского центра «Субтропический научный центр Российской академии наук» заявили о найденном древнейшем сигнальном пункте, который был обнаружен при изучении почв на водораздельной поверхности ручьев Сочапа и Бзугу.
Evo-rus.com 09:52
3
Происшествия

В Забайкалье главу муниципалитета обнаружили спящим в машине

REGNUM 06:16
25
Футбол

Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в Примере

Каталонское дерби, прошедшее на поле "Барселоны", завершилось со счетом 1:0. Гол на 56-й минуте забил Луис Суарес.
РИА Новости 18:07
Происшествия

Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде

Lenta.ru 17:58
199
Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
691
Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Сообщалось, что «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн.
Чемпионат 17:34
2
Происшествия

В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом

РИА Новости 17:32
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Иванович Фургал
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное