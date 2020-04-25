Общество
REGNUMВОЗ призвала не торопиться с введением «иммунных паспортов»
Женева, Швейцария, 25 апреля 2020, 22:55 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необоснованной возможность введения «иммунных паспортов» для граждан, переболевших COVID-19, 25 апреля сообщает пресс-центр ВОЗ.
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Общество
Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 14:47
Здоровье
В Туле скончался врач с подтвержденным коронавирусом
В Туле скончался врач-терапевт, у которого был подтвержден коронавирус, сообщает региональное правительство "ВКонтакте".
Газета.Ru 16:50
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС 16:42
Происшествия
В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19
Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:44
Общество
Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
Общество
В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом
Еще 38 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 16:32
Общество
Голикова признала, что россияне устали от карантина
Российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, потому что жители России устали от карантина, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Газета.Ru вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Религия
В РПЦ опровергли сокрытие информации о зараженных священниках
В РПЦ не скрывают масштабов заражения COVID-19 среди духовенства, однако такие сведения не являются общественно-значимой информацией, сообщил в своем Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 16:22
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 15:44
Здоровье
Первый случай коронавируса зарегистрировали в Свободном
17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля.
Телепорт вчера в 02:09
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося.
Газета.Ru вчера в 05:25
Гаджеты
Смартфоны Samsung в России продаются с большими скидками
Смартфоны южнокорейской компании Samsung на российском рынке продаются со скидками до 20 тысяч рублей по специальным акциям в онлайн-магазинах и у ритейлеров.
UfaTime.ru 08:04
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Общество
В России предложили ввести пропуска для пожилых людей и дачников
Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против резкого снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
Комсомольская правда 01:41
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Происшествия
Померился судами с ФСБ. Александрову из «Метростроя» это встало под 2 млрд
Столкновение в судах закончилось арестом 15 объектов его недвижимости. А ФСБ развесила листовки об этом по всему Петербургу.
47 новостей 12:10
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
Происшествия
В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе
Российская газета 14:07
Общество
Адвокат дал оценку перепалке Уткина и Соловьева
Блогер и спортивный комментатор Василий Уткин оперативно отреагировал на выпад в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва, который пригрозил настучать тому «по кумполу» при встрече.
Национальная служба новостей 05:27
Армия и оружие
Российские военные моряки получат новый универсальный нож
Российская газета 07:03
Хоккей
Леонид Вайсфельд: «Непонятно, когда НХЛ начнёт сезон. Может получиться большой разрыв»
Хоккейный менеджер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал решение форварда ЦСКА Антона Слепышева продлить контракт с клубом.
Спорт БИЗНЕС Online 16:00
Шоу-бизнес
Вассерман рассказал, кому достанется его наследство
News.ru вчера в 17:53
Общество
В регионе введут цифровые пропуска
В Ярославской области планируется внедрить платформу для выдачи пропусков — наряду еще с 20 регионами РФ.
Рыбинские Известия 23 апреля в 02:16
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Происшествия
На заводе «Техпрогресс» в Туле произошел пожар
Возгорание резинотехнических изделий на площади более 800 км. метров произошло в Туле на заводе "Техпрогресс", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление МЧС России.
Газета.Ru 17:13