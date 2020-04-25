с чего всё началось

ВОЗ призвала не торопиться с введением «иммунных паспортов»

Общество Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. 5

Общество Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион. 141

Происшествия В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19 Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. 25

Общество В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом Еще 38 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией. 14

Общество Голикова признала, что россияне устали от карантина Российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, потому что жители России устали от карантина, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами. 1,6K

Шоу-бизнес Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года» Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность. 534

Религия В РПЦ опровергли сокрытие информации о зараженных священниках В РПЦ не скрывают масштабов заражения COVID-19 среди духовенства, однако такие сведения не являются общественно-значимой информацией, сообщил в своем Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Происшествия Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19. 48

Здоровье Первый случай коронавируса зарегистрировали в Свободном 17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля. 22

Политика Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося. 3K

Гаджеты Смартфоны Samsung в России продаются с большими скидками Смартфоны южнокорейской компании Samsung на российском рынке продаются со скидками до 20 тысяч рублей по специальным акциям в онлайн-магазинах и у ритейлеров. 18

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Общество Адвокат дал оценку перепалке Уткина и Соловьева Блогер и спортивный комментатор Василий Уткин оперативно отреагировал на выпад в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва, который пригрозил настучать тому «по кумполу» при встрече. 1K

Хоккей Леонид Вайсфельд: «Непонятно, когда НХЛ начнёт сезон. Может получиться большой разрыв» Хоккейный менеджер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал решение форварда ЦСКА Антона Слепышева продлить контракт с клубом.

Общество В регионе введут цифровые пропуска В Ярославской области планируется внедрить платформу для выдачи пропусков — наряду еще с 20 регионами РФ. 5,6K

Политика США и Китай сорвали конференцию G20 США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 426