с чего всё началось

ВОЗ обратила внимание на тот факт, что власти некоторых стран предполагают, что обнаружение антител к коронавирусу может стать основой для введения так называемого «иммунного паспорта», его еще называют «сертификатом отсутствия риска».

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