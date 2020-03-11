с чего всё началось

Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.

Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев

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