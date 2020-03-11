Политика

КоммерсантъКоммерсантъПротив изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев

Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
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Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных
 итогов голосования.
Коммерсантъ09:42

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Против поправок в Конституцию проголосовал только сенатор от Иркутской области

Интерфакс09:36

Источник: сенатор Мархаев проголосовал против закона о поправке к Конституции

ТАСС09:20

Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев

Коммерсантъ09:42

Против поправок в Конституцию проголосовал сенатор от Иркутской области

РБК10:53

Назван единственный проголосовавший против изменений в Конституцию сенатор

Lenta.ru09:53

Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию. Против документа выступил только сенатор Мархаев

Новая газета09:02

Против закона о поправках в Конституцию проголосовал только сенатор Мархаев

Ведомости09:49
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Энергетика

Минфин не ждет снижения цен на бензин в России

Ведомство не прогнозирует снижение стоимости бензина в России на фоне падения цены на нефть.
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Президент Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst) заявил в PlayStation Blog, что Horizon Zero Dawn выйдет на ПК этим летом.
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Тренер сборной России Юрий Бородавко жестко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в США и Канаде, обвинив их в неуважении к другим странам и заявив, что не хотел, чтобы его подопечный Александр Большунов завоевал Большой Хрустальный глобус таким образом.
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Общество

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Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Газета.Ru 08:28
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
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Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

С Италией, где наблюдается наиболее быстрое распространение коронавируса среди стран ЕС, авиасообщение формально не ограничено, но фактически как российские, так и иностранные авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в основные города на севере страны.
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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
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Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения

Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
ТАСС 07:58
Футбол

Матч Молдавия – Россия пройдет без зрителей

Товарищеский матч между сборными Молдавии и России в Кишиневе пройдет без зрителей, информирует «РИА Новости» со ссылкой на Федерацию футбола Молдавии.
Бомбардир.ру 06:52
Происшествия

СК обвинил ректора опорного вуза Воронежа в получении взятки

Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере ректору опорного университета в Воронеже Сергею Колодяжному, сообщила в среду РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Андрикевич.
РИА Новости 09:33
Общество

Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
RT на русском 07:27
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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Политика

Литва предостерегла НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России

По словам президента, включение России в единое геополитическое пространство стало бы "стратегической ошибкой".
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Общество

Билли Айлиш разделась до нижнего белья и выступила против бодишейминга

Политическая Экспертиза вчера в 20:28
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В элитной клинике, где лечится Заворотнюк, из-за врачебной ошибки погибла пациентка

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Политика

Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции РФ

Госдума РФ приняла во втором (основном) чтении поправки к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
РАПСИ вчера в 10:22
Политика

ЦИК представил логотип голосования по поправкам в Конституцию

Сегодня ЦИК России представил общественности логотип общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдёт в стране 22 апреля.
Время Пресс 06:42
Общество

В Крыму задержали четырех террористов

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
РИА Новости 08:52
Общество

На фреске Рафаэля в Ватикане обнаружены автографы украинских туристок

В октябре 2019 года стало известно, что в городе Свободном Амурской области неизвестные испортили мемориальную доску, установленную в честь Александра Солженицына.
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Происшествия

Под Тверью задержана мать, которая не помогла тонувшей в реке дочери

Под Тверью задержана мать девочки, утонувшей в реке.
Российская газета вчера в 12:46
Политика

Госдеп США раскритиковал соблюдение прав человека в России

Американской Государственный департамент раскритиковал российскую сторону за присоединение Крымского полуострова и то, как соблюдаются права человека в России.
Газета.Ru 10:54
Политика

В Госдуме пояснили поправку об обнулении президентских сроков

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Все школы Липецкой области уходят на карантин

Все школы Липецкой области уходят на карантин. Он продлится две недели и начнётся 11 марта.
Деловое.ТВ вчера в 13:28
Игры

У Doom Eternal для Google Stadia не будет обещанного 4К

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Общество

Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

Главный редактор RT подтвердила, что получает за эту работу гонорар, с которого платятся налоги.
Ведомости вчера в 13:45
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Piter.tv вчера в 06:48
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Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Коммерсантъ 08:41
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