Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксПротив либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело

"Да, дело возбуждено в связи с публикацией в Instagram в 2012 году", - сказал Бирюков. Он отметил, что в настоящий момент в квартире Светова проводится обыск. По какой именно статье возбуждено уголовное дело, адвокат пока не уточнил.
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Адвокат рассказал, почему на Михаила Светова возбудили уголовное дело

URA.Ru11:02

Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело

Интерфакс10:24

Либертарианца Михаила Светова заподозрили в разврате с несовершеннолетними

Lenta.ru10:20

Адвокат сообщил об обыске у либертарианца Светова из-за уголовного дела

РБК10:18

Михаил Светов разврат отрицает

Коммерсантъ12:27

Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

ТАСС10:53

В Москве к либертарианцу Михаилу Светову пришли с обысками

Новая газета09:12
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Футбол

Хашманян официально возглавил сборную Армении

Ранее Хашманян возглавлял тренерский мостик футбольного клуба "Алашкерт", так же он работал с юношеской сборной страны.
Sport.ru 10:59
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Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Общество

Кипр намерен лишить девять россиян «золотых» паспортов

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Политика

Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове

Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Политика

Медведев уволил замглавы Минприроды

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии.
RT на русском 03:50
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Происшествия

Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Армия и оружие

Российский патруль забросали камнями в Сирии

Lenta.ru вчера в 22:43
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
Политика

Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Наука

Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству

Ученые со всего мира предрекли "неописуемые страдания" человечеству. Документ подписали 11 тысяч научных деятелей из 153 государств.
Piter.tv 01:19
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.
Газета.Ru 11:08
Шоу-бизнес

Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной

Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.
Neva.Today 10:06
Политика

Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали

Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.
News.ru 09:55
Шоу-бизнес

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Политика

Украина ускорила ввод запрета на ввоз вагонов из России

Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз железнодорожных вагонов из России, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года.
Известия 11:27
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала

Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда 09:38
Общество

ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков

В ФАС напомнили, что за распространение банками рекламы без согласия абонента грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.
РБК 09:37
Политика

Украинская националистка назвала условие победы Киева над Москвой

Националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой заявила, что Украина сможет победить Россию, только если действующий глава государства Владимир Зеленский будет сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко.
Известия 10:36
Происшествия

Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Майор столичной полиции попытался съесть 10 тысяч рублей во время задержания.
Вести.Ru 07:19
Происшествия

Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Происшествия

Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем

На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
Новостной фронт 07:02
Политика

Демпартия США проведёт слушания по импичменту Трампа 13 ноября

Представители демократической партии в Палате представителей Конгресса США 13 ноября проведут первые открытые слушания по вопросу импичмента президента страны Дональда Трампа.
News.ru 12:31
Здоровье

Белоруссия запретила ввоз птицы, овец и коз из ряда регионов России

С 7 ноября ограничен ввоз живой птицы, яиц, а также продуктов их переработки, мяса птицы, пуха и пера и другой продукции.
Красная весна 12:19
Автоспорт

В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята

Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.
Матч ТВ 04:59
Футбол

«Локомотив» и «Ювентус» огласили составы на матч ЛЧ

Газета.Ru 12:30
Автоспорт

Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года

В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.
Autosport.com.ru 02:49
Происшествия

В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома

Российская газета 06:27
Финансы

Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам

Уточняется, что 4,65% годовых составляет максимальная ставка по вкладу «Сохраняй». Она была снижена на 0,45 процентного пункта.
REGNUM 12:02
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Михаил Владимирович Светов
Русский политик
Русский политик и общественный деятель, политолог, блогер, один из лидеров Либертарианской партии России, один из основных идеологов и популяризаторов либертарианства в России, организатор ряда крупных федеральных митингов на различные политические и общественные темы. Автор собственного YouTube-канала «SVTV».
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