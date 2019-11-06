Происшествия

РБКРБКАдвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков

Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски. Об это РБК сообщил адвокат Светова Михаил Бирюков.
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Следователи допросили вместе со Световым его знакомых

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Новая газета09:12

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Властям Швеции стоит в кратчайшие сроки рассмотреть возможность подачи заявки на вступление в НАТО из-за «агрессивного поведения России».
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Демократы обвиняют Трампа в попытке давления на президента Украины для начала расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита нынешней предвыборной гонки от демократической партии.
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Михаил Владимирович Светов
Русский политик
Русский политик и общественный деятель, политолог, блогер, один из лидеров Либертарианской партии России, один из основных идеологов и популяризаторов либертарианства в России, организатор ряда крупных федеральных митингов на различные политические и общественные темы. Автор собственного YouTube-канала «SVTV».
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