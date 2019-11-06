Происшествия
РБКАдвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски. Об это РБК сообщил адвокат Светова Михаил Бирюков.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 18:52, Ашберн
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Политика
В парламенте Швеции призвали вступить в НАТО из-за «агрессии России»
Властям Швеции стоит в кратчайшие сроки рассмотреть возможность подачи заявки на вступление в НАТО из-за «агрессивного поведения России».
Известия 12:50
Происшествия
Тревога на борту самолета в амстердамском аэропорту сработала случайно
Тревога на борту самолета в аэропорту Амстердама "Схипхол" сработала случайно, сообщает авиакомпания Air Europa.
РИА Новости 15:05
Происшествия
Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 13:16
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Армия и оружие
Армия Сирии заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Газета.Ru вчера в 16:58
Политика
Экс-дипломат США призвал признать Крым российским
Крым и Россия имеют общие исторические корни, отмечает экс-дипломат.
Мойка78 00:09
Единоборства
Отец Хабиба назвал условия боя между Нурмагомедовым и Мэйуэзером
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на предложение боксера Флойда Мэйуэзера организовать поединок с его сыном по правилам бокса.
РИА Новости 05:05
Общество
Интернет-компании допускают ограничение иностранного участия
1 ноября комиссия РСПП по связи и ИТ согласилась с целесообразностью порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, пишет «Коммерсантъ».
Computerworld Россия 04:07
Футбол
«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23
Происшествия
Мужчину избили до смерти и бросили на улице в Ногликах
18+ Жители улицы Чехова в Ногликах утром 6 ноября стали свидетелями ужасной картины — посреди дороги лежал труп мужчины.
Сахалин.Инфо вчера в 19:27
Здоровье
Онкологи назвали основные симптомы рака печени
Специалисты центра Исследования рака Великобритании рассказали, что слишком быстрое насыщение во время еды может указывать на развитие рака печени.
Известия 14:46
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Футбол
Локомотив — Ювентус 1:2
На третьей минуте встречи в Москве вратарь хозяев Маоринато Гильерме не сумел зафиксировать мяч после удара Криштиану Роналду со штрафного, и тот между ног стража ворот закатился в сетку.
Газета.Ru 13:07
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru 06:27
Здоровье
Подмосковные врачи рассказали о вреде электронных сигарет
Из-за страха перед курением обычных сигарет, люди переключается на их электронные аналоги, которые по своей сути являются обычными парогенераторами, где жидкость нагревается и испаряется.
Live24 06:19
Происшествия
Боевики обстреляли западные районы Алеппо
Аргументы и Факты 16:56
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Кино
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи
Актуальные Новости 02:34
Гаджеты
В России можно взять iPhone в аренду
Сообщается, что сервис предлагает пять моделей смартфонов: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max, iPhone XS и iPhone XS Max.
Игромания.ру 16:11
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Наука
На основе селена создали препараты для борьбы с гниением картофеля
Сотрудники Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН синтезировали новые соединения на основе селена, которые могут эффективно бороться с кольцевой гнилью картофеля.
Индикатор 06:32
Технологии
В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы
В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.
Gazeta.SPb 18:20
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
ФАН вчера в 15:52
Происшествия
Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем
На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
Новостной фронт 07:02
Футбол
«Шахтер» на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским «Динамо»
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".
РИА Новости 17:12
Политика
Демократы назначили дату первых слушаний об импичменте Трампа
Демократы обвиняют Трампа в попытке давления на президента Украины для начала расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита нынешней предвыборной гонки от демократической партии.
Ведомости 13:27