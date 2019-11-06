Происшествия

РБКРБКАдвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков

Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски. Об это РБК сообщил адвокат Светова Михаил Бирюков.
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Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков

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ТАСС10:53

В Москве к либертарианцу Михаилу Светову пришли с обысками

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Клуб Бекхэма планирует выкупить у «Зенита» Дриусси и Краневиттера

Вести.Ru 09:16
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В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката

В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
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Первые дроны могут появиться в российских аэропортах в 2021 году

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Создатели игры дали комментарий насчет того, почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нельзя будет разрубить человека или отрубить ему конечность.
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Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов сообщил изданию, что комиссия изучила несколько вариантов блокировки сигналов связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
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Михаил Владимирович Светов
Русский политик
Русский политик и общественный деятель, политолог, блогер, один из лидеров Либертарианской партии России, один из основных идеологов и популяризаторов либертарианства в России, организатор ряда крупных федеральных митингов на различные политические и общественные темы. Автор собственного YouTube-канала «SVTV».
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