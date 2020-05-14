Происшествия
РБКПротив министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
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с чего всё началось
"В правительстве Пензенской области сотрудники ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски и выемку документов в рамках уголовного дела", - сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел. Источник уточнил, что обыски проводятся с утра в некоторых кабинетах чиновников.ТАСС04:14
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Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Здоровье
В Ростовской области выявили 87 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Ростовской области подтвердилось еще 87 случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 03:56
Общество
Россияне посадили деревья и превратились в экстремистов
Россияне из Екатеринбурга высадили 47 саженцев в парке рядом с Уральским государственным университетом путей сообщения (УрГУПС).
Lenta.ru 07:40
Политика
Путин заявил о меняющейся эпидемиологической ситуации в России
Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России меняется, что дает возможность сосредоточиться на других вопросах текущей и долгосрочной повестки развития страны.
Газета.Ru 07:32
Общество
Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей
В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул.
Российская газета 03:12
Политика
Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая
Президент США Дональд Трамп намерен рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма о введении санкций в отношении Китая, сообщает пресс-служба Белого дома.
Газета.Ru вчера в 18:42
Кино
Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино
Газета.Ru вчера в 10:09
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Общество
ВЦИОМ выяснил реакцию россиян на выступление президента РФ 11 мая
Реакцию граждан РФ на выступление президента России Владимира Путина 11 мая узнали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ПолитРоссия вчера в 13:58
Здоровье
Кожа может предупреждать о заражении коронавирусом
Врачи объяснили, как кожа человека сигнализирует о заражении коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:33
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Политика
МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе
Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 14:53
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Происшествия
В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар
В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошло возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажа, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 07:36
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 12 мая в 09:38
Технологии
Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update
Напомним, широкому кругу пользователей Windows 10 May 2020 Update станет доступна 28 мая, а разработчики уже могут скачать обновление через MSDN.
3DNews 05:26
Наука
Ученые обнаружили в древних окаменелостях таинственные полые шары
Ученые из Австралии во время изучения музейных экспонатов Великобритании обнаружили в древних окаменелостях таинственные полые шары.
Дни24 02:48
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Lenta.ru вчера в 01:16
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС вчера в 08:40
Экономика
В России построят 25 заводов по утилизации отходов
«Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов.
Lenta.ru 01:27
Общество
Число ИФА-тестов на коронавирус в Москве доведут до 100 тыс. в сутки
Власти столицы планируют довести число тестирований на коронавирус с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) до 100 тыс. в сутки.
ТАСС 07:43