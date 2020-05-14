"В правительстве Пензенской области сотрудники ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски и выемку документов в рамках уголовного дела", - сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел. Источник уточнил, что обыски проводятся с утра в некоторых кабинетах чиновников.

с чего всё началось

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

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