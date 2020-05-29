Происшествия
Газета.RuПротив основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела
Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина.
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Защиту основателя проекта «Омбудсмен полиции» не уведомляли о новом уголовном деле против Воронцова
Агентство Москвавчера в 07:28
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Происшествия
В Кирове семеро детей заразились коронавирусом в детском саду
Семеро детей заразились коронавирусом в детском саду в Кирове, они госпитализированы, сообщает оперштаб региона.
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Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
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Основные правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
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Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Происшествия
Демократы в США потребовали расследовать проявления расизма в полиции
Вашингтон, 29 мая 2020, 12:24 — REGNUM Судебный комитет палаты представителей США, возглавляемый представителями Демократической партии страны, попросил министерство юстиции расследовать систематические убийства афроамериканцев полицейскими.
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Общество
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Коммерсантъ 08:14
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Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии
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Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
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Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Участие в богослужениях, обрядах и церемониях на всех этапах рекомендуется ограничить для тех, кому больше 65 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями.
Российская газета 06:52
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В Петербурге возобновят действие льготных проездных
С 1 июня в Петербурге возобновят действие льготных проездных билетов.
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Политика
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Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился в пятницу на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
ТАСС 04:28
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Общество
Вузы продолжат работать дистанционно до снятия ограничений
Уточняется, что приказ вступает в силу с 1 июня.
РИА Новости 04:48
Футбол
«Финал четырех» Лиги чемпионов может пройти в Германии вместо Стамбула
Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле, но УЕФА тревожит нестабильная обстановка в Турции, связанная с пандемией коронавируса.
Спорт день за днем 05:34
Общество
В Татарстане плату за детсады начнут начислять с учётом посещаемости
"Необходимо произвести все расчёты в кратчайшее время, чтобы оплата уже с 12 мая была начислена с учётом нового формата", - передаёт слова Песошина пресс-служба Президента РТ.
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Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Универсальные десантные корабли проекта 23900 "Прибой", которые планируется построить на заводе "Залив" в Керчи - клоны французских "Мистралей".
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Музыка
Певица Леди Гага выпустила альбом Chromatica
NME сообщает о том, что певица Леди Гага выложила новый альбом под названием Chromatica.
Pravda.Ru 05:39
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
Энергетика
«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", — уточнил он, добавив, что Москва направила в белорусское Минэнерго соответствующее письмо.
РИА Новости 08:26
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На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка.
РБК 07:51
Политика
Рабочая группа по Конституции проведет заседание 30 мая
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов рассказал РИА Новости, что рабочая группа по Конституции, членом которой он является, возобновляет свою работу.
Аргументы и Факты 07:52
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Евросоюз выделит Украине 500 млн евро
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Российская газета 06:38
Происшествия
В Тюмени загорелся бизнес-центр
В Тюмени на улице 30 лет Победы загорелось административное здание.
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Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
Кино
Зак Снайдер опубликовал изображение Дарксайда из «Лиги справедливости»
Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 15:25 — REGNUM Кинорежиссёр Зак Снайдер показал, как будет выглядеть Дарксайд в его версии фильма «Лига справедливости».
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Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
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