Происшествия
ВедомостиНа создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
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Защиту основателя проекта «Омбудсмен полиции» не уведомляли о новом уголовном деле против Воронцова
Агентство Москвавчера в 07:28
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В России выросла доля просроченных микрозаймов
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