В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.

На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела

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