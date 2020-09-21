Сотрудники милиции в Бресте сделали предупредительный выстрел в воздух и применили слезоточивый газ против протестующих. Об этом сообщает РИА "Новости". В ролике, которое распространяется в соцсетях, видно, как протестующие и сотрудники ОМОНа идут навстречу друг к другу.