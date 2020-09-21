Против протестующих в Бресте применили слезоточивый газ
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Сотрудники милиции в Бресте сделали предупредительный выстрел в воздух и применили слезоточивый газ против протестующих. Об этом сообщает РИА "Новости". В ролике, которое распространяется в соцсетях, видно, как протестующие и сотрудники ОМОНа идут навстречу друг к другу.В источнике
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В Бресте ОМОН после слезоточивого газа достал оружие. Пока стреляет в воздух
Фонтанка.Рувчера в 11:14