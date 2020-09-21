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АМИТЕЛ
АМИТЕЛ

Против протестующих в Бресте применили слезоточивый газ

Сотрудники милиции в Бресте сделали предупредительный выстрел в воздух и применили слезоточивый газ против протестующих. Об этом сообщает РИА "Новости". В ролике, которое распространяется в соцсетях, видно, как протестующие и сотрудники ОМОНа идут навстречу друг к другу.В источнике
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РБК

В Бресте силовики сделали предупредительный выстрел на акции протеста

РБКвчера в 11:39
Коммерсантъ

В Бресте милиция применила газ и стреляла в воздух при разгоне протестующих

Коммерсантъвчера в 10:21
РИА Новости

В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух на митинге

РИА Новостивчера в 10:38
RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о предупредительном выстреле в Бресте

RT на русскомвчера в 11:10
Интерфакс

В телеграм-канале сообщили о разгоне акции в Бресте слезоточивым газом

Интерфаксвчера в 09:51
ТАСС

МВД Белоруссии заявило, что силовики в Бресте стреляли в воздух в предупредительных целях

ТАССвчера в 10:38
Фонтанка.Ру

В Бресте ОМОН после слезоточивого газа достал оружие. Пока стреляет в воздух

Фонтанка.Рувчера в 11:14
КП - Беларусь

В Бресте протестный марш разгоняли выстрелами в воздух

КП - Беларусьвчера в 11:24

Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках

Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающиеся сомнительных банковских операций.
РИА Новости01:46
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В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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Disney+ выпустил первый трейлер сериала «ВандаВижн»

В описании к видео создатели проекта сообщают, что захватывающий новый сериал от Marvel Studios «ВандаВижн» с участием Элизабет Олсен и Пола Беттани станет первым проектом от студии, который покажут исключительно на Disney+.
Moi-portal.ru00:40
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Гравитационная могила: почему инопланетяне не могут улететь в космос

Гравитация: друг и враг инопланетян "Многие экзопланеты, более крупные и тяжелые, чем Земля, обладают также большей поверхностной гравитацией", утверждает в своей работе Майкл Гиппке (Michael Hippke), ученый из обсерватории Зоннеберга в Германии.
Популярная механикавчера в 11:22
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Названы автомобили, не требующие прогрева мотора после запуска

Эксперты подчеркивают, что полностью отказываться от прогрева мотора нельзя, однако авто, попавшие в рейтинг, требуют минимального времени между запуском ДВС после стоянки и началом движения.
Новые автомобили21:41
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
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Многодневное голосование выходит на федеральный уровень

Многодневное голосование выходит на федеральный уровень "День тишины" (последние сутки перед голосованием, когда запрещена агитация) на выборах в Госдуму 2021 года, скорее всего, будет перенесен с субботы на четверг, сообщил "Ъ" близкий к администрации президента источник.
Коммерсантъ18:24

Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Отмечается, что в ЦПВС России поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* "провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации".
РИА Новостивчера в 15:07
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газетавчера в 09:34
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