Против протестующих в Минске применили слезоточивый газ
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Против демонстрантов, собравшихся у кордона перед резиденцией Лукашенко, применили перцовый газ. Предположительно, вещество применили после того, как протестующие начали наносить нецензурные надписи на заслон, установленный ОМОН.В источнике
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