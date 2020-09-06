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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Против протестующих в Минске применили слезоточивый газ

Против демонстрантов, собравшихся у кордона перед резиденцией Лукашенко, применили перцовый газ. Предположительно, вещество применили после того, как протестующие начали наносить нецензурные надписи на заслон, установленный ОМОН.В источнике
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Коммерсантъ

В Минске прошли массовые задержания протестующих

Коммерсантъвчера в 11:55
Известия

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Известиявчера в 11:44
ТАСС

Около Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ

ТАССвчера в 10:55
РИА Новости

У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество

РИА Новостивчера в 11:11
Вести.Ru

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Вести.Ruвчера в 11:11
URA.Ru

В Беларуси растет число задержанных на мирных акциях. У резиденции Лукашенко распыляют газ

URA.Ruвчера в 11:02
Газета.Ru

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Газета.Ruвчера в 11:17

В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице Немиге в центре Минска, где 6 сентября проходит очередная акция протеста против результатов августовских выборов президента, передает портал TUT.BY.
В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе
Lenta.ruвчера в 12:44
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Шестиколёсный грузовик в стиле серферского хот-рода Woody Wagon

Компания Brown Truck Group из США, которая реализует грузовики, выставила на продажу необычный экземпляр собственной разработки - шестиколесный автомобиль в стиле серферского хот-рода Woody Wagon середины 30-х годов прошлого столетия.
Letnews.ru5 сентября в 08:15

В Якутии уволили главврача больницы

Кроме того, по фактам выявленных нарушений антикоррупционного законодательства прокуратурой республики в адрес министра здравоохранения РС(Я) внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, главный врач и начальник отдела кадров больницы освобождены от занимаемых должностей.
SakhaLife.ru20:25

Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUMвчера в 03:06

Кипрская газета назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов»

Многие российские, украинские и сирийские предприниматели, которые относились к группе лиц "повышенного риска", находились под следствием или чей бизнес подпадал под санкции или административные штрафы, получили вместе с членами своих семей гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах.
ТАСС22:28
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Ученые вычислили самый несчастливый возраст

Американские исследователи из Дартмутского колледжа и эксперты Национального бюро экономических исследований выяснили, что особые сложности и трудности человек начинает испытывать в возрасте 47-48 лет.
Российская газетавчера в 00:37
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Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке

Единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, занимавшегося во время урока самоудовлетворением.
РИА Новостивчера в 13:54
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В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечает и Россия, и Украина

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости20:05
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
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