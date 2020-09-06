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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Против протестующих в Минске применили слезоточивый газ

Против демонстрантов, собравшихся у кордона перед резиденцией Лукашенко, применили перцовый газ. Предположительно, вещество применили после того, как протестующие начали наносить нецензурные надписи на заслон, установленный ОМОН.В источнике
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РБК

Шествие оппозиции в центре Минска закончилось массовыми задержаниями

РБКвчера в 13:22
Известия

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Известиявчера в 11:44
Вести.Ru

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Вести.Ruвчера в 11:11
РИА Новости

У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество

РИА Новостивчера в 11:11
Газета.Ru

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Газета.Ruвчера в 11:17
URA.Ru

В Беларуси растет число задержанных на мирных акциях. У резиденции Лукашенко распыляют газ

URA.Ruвчера в 11:02
ТАСС

Около Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ

ТАССвчера в 10:55

Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новости17:29
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Мутко заявил о вызове Путиным на ковер после поражения от Португалии

Экс-президент Российского футбольного союза (РФС), бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что идея о проведении в России чемпионата мира была одобрена главой государства Владимиром Путиным после поражения сборной в квалификации ЧМ-2006 от Португалии со счетом 1:7.
РБК спорт5 сентября в 06:52
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В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина

Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
РИА Новости20:05

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
3,3K

Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от «Северного потока — 2»

Правящий блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не намерены поддерживать требование отказаться от реализации «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
RT на русском5 сентября в 14:05
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Обвинение опровергло заявление адвоката Ефремова о компромате

Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина опровергла сообщения о том, что она якобы предлагала деньги за привлечение защитника артиста Эльмана Пашаева к уголовной ответственности.
Известия17:22
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Украина закупает российские товары через третьи страны

Попытки Украины разорвать все экономические связи с Россией оборачиваются необходимостью приобретать российские товары через посредничество третьих стран, а политика импортозамещения становится лишь видимостью.
Экономика сегодня5 сентября в 13:29
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Глава МВД Белоруссии рассказал о «боевиках» среди протестующих

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что во время протестов, проходящих в стране по воскресеньям, силовики обратили внимание на молодых людей, которые "неумело маскируются в толпе".
РИА Новостивчера в 16:13
1

Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Известиявчера в 15:07
1,4K

Daily Mail: коллекцию Дарвина в Лондонском музее проверяют на расизм

Лондонский Музей естественной истории намерен пересмотреть коллекции экспонатов, связанные с научной экспедицией Чарльза Дарвина, поскольку знаменитое плавание на корабле «Бигль» якобы носило колониальный характер.
ПолитРоссиявчера в 11:08