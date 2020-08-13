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РБК
РБК

Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2». В ЕС заявили, что такие санкции нарушают международное право.В источнике
С чего всё началось
«Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш по американской политике санкций во время встречи делегации ЕС с Госдепартаментом США», — сказали
 источники.
RT на русскомвчера в 16:45
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Газета.Ru

24 страны ЕС выступили против санкций США по «Северному потоку - 2»

Газета.Ru06:00
Вести.Ru

ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»

Вести.Ruвчера в 15:44
РИА Новости

СМИ: против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

РИА Новости19:17
РБК

Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС

РБК19:15
RT на русском

Die Welt: ЕС выразил протест США из-за «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 16:45
Известия

Против санкций США по «Северному потоку - 2» выступили 24 страны ЕС

Известия22:50
ТАСС

Welt: 24 страны ЕС выразили протест из-за давления США на «Северный поток - 2»

ТАССвчера в 15:30

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Discover2405:08
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Евразия.Эксперт03:03
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

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Газета.Ruвчера в 15:20
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