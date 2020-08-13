Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС
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Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС
Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2». В ЕС заявили, что такие санкции нарушают международное право.В источнике
С чего всё началось
«Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш по американской политике санкций во время встречи делегации ЕС с Госдепартаментом США», — сказали
источники.
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