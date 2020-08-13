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РБК
РБК

Против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза выразили протест США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2». В ЕС заявили, что такие санкции нарушают международное право. Об этом сообщает немецкое издание Welt.В источнике
С чего всё началось
«Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш по американской политике санкций во время встречи делегации ЕС с Госдепартаментом США», — сказали
 источники.
RT на русскомвчера в 16:45
Подробнее о событии
Газета.Ru

Welt: против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

Газета.Ruвчера в 16:52
РБК

Против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

РБК19:15
РИА Новости

СМИ: против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

РИА Новости18:58
Известия

Против санкций США по «Северному потоку - 2» выступили 24 страны ЕС

Известия22:50
RT на русском

Die Welt: ЕС выразил протест США из-за «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 16:45
Вести.Ru

ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»

Вести.Ruвчера в 15:44
ТАСС

Welt: 24 страны ЕС выразили протест из-за давления США на «Северный поток - 2»

ТАССвчера в 15:30

Эксперт оценил заявление о «деньгах за дестабилизацию» в Белоруссии из РФ

Российский эксперт, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев назвал бредом слова члена инициативной группы бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Юрия Воскресенского, который в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" заявил, что принимал деньги от московских политологов за "дестабилизацию ситуации" в республике.
РИА Новости17:34
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Депутат Рады заявил об уничтожении предприятия «Мотор Сич»

Замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский заявил, что экс-президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод.
Газета.Ru21:37
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Два очка Свечникова принесли «Каролине» победу над «Бостоном»

«Каролина» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Бостон» со счетом 3:2. На шайбы Давида Крейчи и Брэда Маршанда гости ответили точными бросками Теуво Терявяйнена, Андрея Свечникова и Дуги Хэмилтона.
Спорт-Экспресс22:47

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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