Против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

ТК Звезда 19

Представители 24 стран Евросоюза выразили протест США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2». В ЕС заявили, что такие санкции нарушают международное право. Об этом сообщает немецкое издание Welt.