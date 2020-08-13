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РБК
РБК

Против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза выразили протест США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2». В ЕС заявили, что такие санкции нарушают международное право. Об этом сообщает немецкое издание Welt.В источнике
С чего всё началось
«Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш по американской политике санкций во время встречи делегации ЕС с Госдепартаментом США», — сказали
 источники.
RT на русскомвчера в 16:45
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РИА Новости

СМИ: против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

РИА Новости19:17
РБК

Против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

РБК19:15
Вести.Ru

ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»

Вести.Ruвчера в 15:44
Газета.Ru

Welt: против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

Газета.Ruвчера в 16:52
RT на русском

Die Welt: ЕС выразил протест США из-за «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 16:45
Lenta.ru

Большинство стран Евросоюза выступили против санкций США по «Северному потоку-2»

Lenta.ru17:26
ТАСС

Welt: 24 страны ЕС выразили протест из-за давления США на «Северный поток - 2»

ТАССвчера в 15:30

Минобороны РФ купит дополнительную партию истребителей Су-30 и Су-35

Министерство обороны России намерено заключить дополнительные контракты на закупку истребителей Су-35С, Су-30СМ2, учебно-боевых самолетов Як-130 и шести корветов, которые хотят заказать Амурскому судостроительному заводу.
Труд12 августа в 11:43
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Эксперт назвал перезагрузку способом избежать сбоя в работе смартфона

Как избежать сбоев в работе смартфонов, возникающих из-за установленных приложений, рассказал в пятницу, 14 августа, в интервью агентству «Прайм» руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.
Известия21:05
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США наступают на Россию через Польшу

Насколько новое польско-американское соглашение о военном сотрудничестве отвечает интересам Варшавы Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе запланированного на 15 августа визита в Варшаву намеревается подписать новое польско-американское соглашение о военном сотрудничестве.
Еженедельник Звезда11 августа в 22:20

Барнаульского ветерана морской пехоты хотят привлечь к ответственности за шествие к мемориалу в день ВМФ

Предполагаемого организатора возложения цветов к мемориалу по случаю Дня военно-морского флота, которое состоялось 26 июля в Барнауле, могут привлечь к ответственности за проведение несанкционированного мероприятия в период пандемии коронавируса.
Банкфаксвчера в 07:01

Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
RT на русском21:58
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомостивчера в 08:54
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