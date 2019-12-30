Накануне президент Ирака Бархам Салех осудил организацию беспорядков у комплекса посольства США в Багдаде. По его словам, попытка попасть на территорию иностранной миссии является нарушением международных соглашений, под которыми стоит подпись иракского правительства.

Беспорядки у посольства США в Багдаде попали на видео

Общество Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.

Шоу-бизнес 51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».

Общество Русская община в Алеппо отпраздновала Новый год Русская община в сирийском Алеппо встретила Новый год, специально для этого была подготовлена концертная программа с песнями и танцами по мотивам народных сказок.

Общество В России изменились правила обращения с животными В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Политика Названа особенность новогоднего обращения Путина Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.

Общество Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.

Кино В прокат вышло «Вторжение» Бондарчука 1 января на большие экраны выходит блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» — продолжение ленты 2017 года «Притяжение».

Театры Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Общество В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился там под домашним арестом.

Здоровье В Китае распространяется неизвестная пневмония В Китае распространяется неизвестная пневмония. За декабрь в городе Ухань выявлено 27 случаев вирусной пневмонии/легочного заражения.

Общество Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.