Политика

News.ruNews.ruБеспорядки у посольства США в Багдаде попали на видео

Накануне президент Ирака Бархам Салех осудил организацию беспорядков у комплекса посольства США в Багдаде. По его словам, попытка попасть на территорию иностранной миссии является нарушением международных соглашений, под которыми стоит подпись иракского правительства.
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