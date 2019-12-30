Политика
News.ruБеспорядки у посольства США в Багдаде попали на видео
Накануне президент Ирака Бархам Салех осудил организацию беспорядков у комплекса посольства США в Багдаде. По его словам, попытка попасть на территорию иностранной миссии является нарушением международных соглашений, под которыми стоит подпись иракского правительства.
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Протестующие в Багдаде подожгли посольство США и разбили палаточный лагерь
Красная веснавчера в 06:43
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Общество
Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Здоровье
Инсультов и инфарктов в Новый год становится больше
Бессонные ночи в сочетании с алкогольными возлияниями могут привести к инфарктам и инсультам.
Армия и оружие
Принятие С-500 на вооружение России перенесли на 10 лет
Российское информационное издание «REGNUM» сообщает о том, что появление на вооружении российской армии зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» пришлось перенести на 10 лет.
Спорт
Легкоатлет отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл
Представлявший Уганду легкоатлет Джейкоб Киплимо проиграл из-за того, что начал радоваться победе перед самым финишем.
Общество
Русская община в Алеппо отпраздновала Новый год
Русская община в сирийском Алеппо встретила Новый год, специально для этого была подготовлена концертная программа с песнями и танцами по мотивам народных сказок.
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Армия и оружие
Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе
Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете.
Игры
Microsoft готовит игру с фотореалистичной графикой нового поколения
В сети появилось новое видео с грядущим авиасимулятором от Microsoft — Microsoft Flight Simulator.
Кино
В прокат вышло «Вторжение» Бондарчука
1 января на большие экраны выходит блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» — продолжение ленты 2017 года «Притяжение».
Общество
Для россиян снизили порог беспошлинных зарубежных интернет-покупок
С 1 января 2010 года вступает в силу закон, согласно которому порог стоимости для беспошлинных интернет-покупок снижен.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Общество
В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии
Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился там под домашним арестом.
Происшествия
В Астрахани загорелся жилой дом
Здоровье
В Китае распространяется неизвестная пневмония
В Китае распространяется неизвестная пневмония. За декабрь в городе Ухань выявлено 27 случаев вирусной пневмонии/легочного заражения.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Хоккей
Тренер сборной России назвал голкипера на матч со Швейцарией
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов назвал голкипера, который будет защищать ворота в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира, передает Sport24.
Армия и оружие
Минобороны РФ получило второй вертолет Ми-38Т
Минобороны РФ получило второй по счету вертолет Ми-38Т. Эту машину создали на базе гражданского вертолета Ми-38 с дооснащением.
Политика
Путин присвоил звание генерала главе ФССП
Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей "Газпрома".
Происшествия
Мужчина при странных обстоятельствах пропал на сопке в Магадане
Спасатели ищут мужчину, который при странных обстоятельствах пропал 31 декабря на сопке Марчеканской в Магадане.